Carlos Alcaraz alcanza las semifinales en Argentina

Carlos Alcaraz superó con autoridad al serbio Dusan Lajovic (90) por 6-4 y 6-2, para sacar pasaporte a las semifinales del Argentina Open, que se disputa en la arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis.

Después de una primera manga donde alternó buenas y malas con algunos tiros erráticos, el número dos del mundo y máximo favorito del torneo fue ampliamente superior en el segundo parcial y terminó imponiéndose en una hora y 34 Minutos.

Tras el debut con triunfo ante el también serbio Laslo Djere (57), el murciano de 19 años accedió a semifinales donde se medirá ante su compatriota Bernabé Zapata Miralles (74) para garantizar un español el domingo en la final.

En el último duelo del viernes, Zapata MIralles eliminó a Francisco Cerúndolo (30) tras imponerse por 6-3, 6-7(4) y 6-3 en un juego que se prolongó por dos horas y 35 minutos.

A primer turno de esta fresca jornada de viernes en la pista central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el inglés Cameron Norrie (12) tuvo que revitalizarse de perder el primer parcial para terminar imponiéndose ante el argentino Tomás Etcheverry (82) por 5-7, 6-0 y 6-3, luego de dos horas y 36 minutos de juego.

El rival en semifinales de Norrie será el peruano Juan Pablo Varillas (101), que dio el gran golpe al eliminar el italiano Lorenzo Musetti (20) por un doble 6-4 luego de apenas una hora y 47 minutos de acción.

El Abierto de Argentina se transformó en el escenario que marcó el regreso a las pistas del español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, tras la lesión que sufrió en los primeros días del año y que postergó el inicio de su temporada 2023.

El murciano de 19 años, ganador de cinco títulos el año pasado, entre ellos el Abierto de Estados Unidos, llegó a la capital argentina acompañado por Antonio Martínez Cascales, que ejercerá de entrenador tanto en este Open 250 argentino como también en el Río Open, un 500 en el que defenderá el título.

El certamen argentino tiene como máximos ganadores al argentino Guillermo Vilas, con ocho coronas, escoltado por los españoles Carlos Moya y David Ferrer, con tres cada uno.

Entre sus campeones más destacados figuran el checo Ivan Lendl (1981), el brasileño Gustavo Kuerten (2001), Thiem (2016 y 2018) y el noruego Casper Ruud (2020 y 2022), junto con los locales Guillermo Coria (2000 y 2004), Gastón Gaudio (2007), David Nalbandian (2008) y Diego Schwartzman (2021).

La última edición registró uno de los momentos más emocionantes del tenis argentino con la retirada definitiva de Juan Martín Del Potro, que cayó en primera ronda ante su compatriota Federico Delbonis por 1-6 y 3-6.

“Me sentí más confiado y en mejores condiciones”

“Me sentí bien y mucho mejor que el primer partido. Sabía que iba a ser un partido difícil porque es un duro rival y tuve que mantenerme en foco desde el comienzo para tratar de dominar el partido y no dejar a mi rival ser agresivo”, expresó el actual número dos del mundo en la conferencia de prensa luego de su victoria.



“Me sentí más confiado y en mejores condiciones físicas. Durante algunos pasajes del partido jugué bien y sabía qué tenía que hacer dentro de la pista. Mejoré con respecto a mi debut en el torneo de Buenos Aires. Hoy di un paso hacia mi mejor nivel que lo iré alcanzando con la posibilidad de jugar partidos y mantenerme en la competencia”, se explayó el murciano de 19 años.



“Yo era un jugador cuando era pequeño que se frustraba muchísimo, pero en mi carrera profesional he roto muy pocas y te diría ninguna raqueta. Quizás sí lo hice cuando era chico pero me di cuenta que con eso no llegas a ningún lado porque al final debes controlarte. Porque yo siempre dije que primero juegas contra ti mismo y luego contra el rival y si no te controlas nunca vas a poder ganar”, aclaró con respecto a la rotura de raquetas en el circuito.



Al ser consultado sobre la relevancia que le da a la psicología en el tenis, Carlos Alcaraz enfatizó: “Tanto mi equipo como yo sabemos lo importante que es el tema psicológico y estar bien. En un partido van a aparecer momentos duros y adversidades, por lo que tenéis que estar listo para sobreponerte y llegar a tu mejor nivel. Tengo claro que yo disfruto jugando al tenis y por eso me encanta salir a pista. Gracias al sonreír y pasarla bien logro mi mejor juego”



“Es importante tener un grupo que te apoya y acompaña porque te equivocas menos y no te pilla de sorpresa todo este mundo. Porque algunos de ellos han pasado por el lugar donde estoy pasando y te pueden aconsejar mejor que otra persona. Al final aprender de las experiencias es lo más importante. Tener a Juan Carlos (Ferrero), a (Antonio) Cascales y a Albert (Molina) que han seguido la carrera de muchos tenistas te ayuda a no cometer los errores que ellos cometieron y seguir adelante más rápido y mejor”, añadió al ponderar el equipo que lo rodea.



“Los tenistas cada semana y cada día viven situaciones distintas. Entonces un tenista debe acostumbrarse en poco tiempo a las circunstancias que van saliendo. Eso diferencia a los muy buenos de los demás: sobreponerse ante las adversidades es un plus. Venir de un clima con mucho calor y mucha humedad (del miércoles) a uno muy frío con viento (de este viernes) supone una adaptación lo mejor posible y es lo que he hecho”, aclaró luego de disputar su encuentro ante Lajovic con una temperatura cercana a los 10 grados y luego de sortear un debut en el torneo el miércoles frente al serbio Laslo Djere con más de 35.



“Yo soy una persona muy cercana y sé diferenciar la competición con lo que es fuera de pista. Tengo muy buenos amigos con los que he compartido junior y llevaba tiempo sin verlos y reencontrarse con ellos, te alegra. Yo intento llevarme muy bien con mucha gente con la que voy a compartir prácticamente todo el año y llevarse mal con ellos no sirve de mucho. Intento ser amigable y cercano”, concluyó.