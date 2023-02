Carlos Alcaraz admite que "no será fácil" ganar el Argentina Open

El español Carlos Alcaraz, tenista número 2 del mundo, admitió este sábado que "no será fácil" salir victorioso del Argentina Open de Buenos Aires, un torneo que arrancó hoy y que se extenderá hasta el próximo 19 de febrero.



"Es el primer torneo del 2023 y ya han pasado cuatro meses desde aquel último partido. Siempre estoy queriendo ganar, pero sé que no va a ser fácil", señaló el murciano, de 19 años, en una conferencia de prensa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, recinto que acoge el certamen de tenis más importante del país sudamericano.



'Charly' Alcaraz, que sufrió una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha el pasado 4 de enero, reconoció que no será sencillo "volver a arrancar" y "coger el ritmo de la competición", especialmente contra tenistas que ya han jugado varios partidos.



"No va a ser fácil, pero bueno, para eso estoy aquí bastantes días antes, para entrenar con jugadores muy buenos, ir cogiendo ese ritmo y poco a poco ir a mejor. Es un torneo muy bonito", dijo el español, ganador de cinco títulos el año pasado, entre ellos el Abierto de Estados Unidos.



El murciano llegó a la capital argentina acompañado por su hermano, su padre y su tío, así como por sus compañeros de equipo, a quienes considera como su "familia".



"El tiempo en pista son dos o tres horas al día, el resto es todo afuera de la pista y tienes que hacer cosas que te hagan sentir bien para estar en el torneo lo mejor posible. Ellos vienen para verme jugar y animarme, pero también para tener esa parte de casa cuando voy a los torneos, que es muy importante", apuntó Alcaraz.



Después de casi 100 días alejado de las pistas, Alcaraz buscará recuperar el reinado del circuito mundial, actualmente en manos del serbio Novak Djokovic, ganador del último Abierto de Australia.



La vigésima tercera edición del Argentina Open, que comenzó este sábado con la clasificación y finalizará el 19 de febrero, cuenta además con el británico Cameron Norrie (11), el italiano Lorenzo Musetti (18) y el local Diego Schwartzman (28).



El torneo tiene como máximos ganadores al argentino Guillermo Vilas, con ocho coronas, escoltado por los españoles Carlos Moyá y David Ferrer, con tres cada uno.