Carlos Alcaraz acusa la falta de rodaje ante Rublev

Un mes y medio después de su último encuentro, el español Carlos Alcaraz regresó a las pistas y perdió frente al ruso Andrey Rublev (2-6 y 1-6) en el torneo de exhibición de Abu Dabi, donde demostró que necesita más rodaje para afrontar con garantías la nueva temporada.



El número uno del mundo dio continuidad a su última derrota. Si en su último partido antes del parón cayó frente al danés Holger Rune en el Masters 1.000 de París tras retirarse por unas molestias intercostales, en el siguiente volvió a perder.



Abu Dabi se presentaba como el punto de partida de Alcaraz para seguir en la misma línea del curso pasado. Antes del inicio del torneo, en plena pretemporada y a menos de quince días para el inicio de una campaña que debe ser la de la consagración para el tenista español, el murciano declaró en una televisión estar viviendo un sueño que aún no cree que esté pasando.



De hecho, el trabajo del español se vio recompensado esta misma semana con dos premios de la ATP: su entrenador, Juan Carlos Ferrero, consiguió el galardón al mejor técnico del año; y, él mismo, se llevó al de jugador con mayor progreso en 2022.



Sin embargo, Alcaraz tropezó en Abu Dabi. Se vio las caras ante un jugador que el día anterior superó al croata Borna Coric (7-6 y 6-4) y que tenía algo más de ritmo competitivo que el número uno del mundo.



Rublev comenzó fuerte y golpeó a las primeras de cambio, cuando en el segundo juego consiguió romper el servicio de Alcaraz, que aunque pudo responder muy rápido, no aprovechó dos bolas de rotura. Con 0-3 en contra, el primer set ya se puso muy cuesta arriba para el tenista español, que acabó derrotado por un contundente 2-6.



Con una aparente falta de ritmo, Alcaraz no pudo recuperarse en la segunda manga, en la que Rublev no perdonó ni una a su rival y punto a punto llegó con rapidez hasta la victoria final. Después, Alcaraz, en declaraciones a los medios del torneo, ofreció sus primeras sensaciones tras volver a disputar un partido después de un mes y medio ausente de las pistas.



"Es muy difícil. Han sido mis primeros juegos y mi primer partido desde París. No he podido entrenar como quería. Estoy muy contento de haber venido aquí para jugar con jugadores 'top' para preparar la nueva temporada. Estoy muy contento de haber jugado otra vez, de haber intentado dar lo mejor", señaló.



Ahora, Alcaraz continuará con su preparación en otro torneo de exhibición. Entre el 10 y el 12 de enero, en Melbourne, y después iniciará su aventura en el Abierto de Australia, que comenzará 16 de enero y terminará el 29 del mismo mes.