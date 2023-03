'Carlitos' regresa a lo más alto 6 meses y 8 días después

Carlos Alcaraz Garfia vuelve a ocupar la cima de la ATP seis meses y ocho días después y siendo aún diez meses menor que cuando llegó a ella el australiano Lleyton Hewitt, a quien el murciano desbancó como el tenista más joven en ser número 1.



Su victoria por 6-3 y 6-2 ante el ruso Daniil Medvedev en la final del Masters 1.000 de Indian Wells, que apenas duró 1 hora y 10 minutos, refrendó el nuevo éxito del tenista de El Palmar.



El pupilo de Juan Carlos Ferrero accedió por primera vez al número 1 del mundo el 11 de septiembre ganando en la final del Abierto de Estados Unidos al noruego Casper Ruud por 6-3, 2-6, 7-6 (1) y 6-3.



Permaneció en lo más alto durante 20 semanas seguidas hasta que fue desbancado por el serbio Novak Djokovic a finales de enero y tras haber sufrido el palmareño dos lesiones que encadenó y que le hicieron estar sin competir durante tres meses y medio.



Alcaraz fue con mucho el tenista más joven en aparecer al frente de la clasificación ATP aventajando en nada menos que 1 año, 4 meses y 19 días a Hewitt, quien tenía ese récord desde noviembre de 2001 cuando el de Adelaida tenía 20 años, 8 meses y 26 días precisamente tras conquistar el US Open.



Carlos, quien el 5 de mayo cumplirá 20 años, alcanzó esa cima por vez primera con 19 años, 4 meses y 7 días y regresa a ella con 19 años, 10 meses y 15 días.

MUCHO POR APRENDER

El murciano se mostró muy feliz y orgulloso por el título en el conocido como "quinto Grand Slam" y dio las gracias a su equipo por su "trabajo increíble" para apoyarle en todo momento.

"Muchas gracias por todo. Sé que soy muy joven y que tengo muchas cosas por aprender y que no es fácil (...) pero gracias por todo vuestro trabajo", dijo el español en la pista nada más ganar el torneo del desierto californiano.

"Empecé el año muy bien pero he tenido algunos problemas con las lesiones así que quiero daros las gracias por estar conmigo todo el tiempo, por ser pacientes y por todo el duro trabajo", añadió en referencia al equipo liderado por su entrenador, el extenista Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz trituró en la final de Indian Wells al ruso Daniil Medvedev, que había ganado 19 partidos consecutivos y tres torneos seguidos, por 6-3 y 6-2 en una hora y 11 minutos.

Además del número uno de la ATP y del tercer Masters 1000 de su carrera (tras Miami y Madrid), el murciano se lleva 1,26 millones de dólares de premio por vencer en el primer Masters 1000 de la temporada.

Tras una formidable lección de tenis en la final, Alcaraz felicitó también a Medvedev por una gran racha que terminó esta tarde.

"Te quiero dar la enhorabuena por tu trabajo en los últimos dos meses. Ganar tres torneos seguidos y llegar a la final aquí es un logro increíble", dijo el joven de 19 años.

Alcaraz, que el año pasado cayó en las semifinales de Indian Wells ante Rafa Nadal y que este año no ha perdido ni un set en su camino a la gloria, apuntó además que le encanta jugar en este Masters 1000.

"Este torneo es muy especial desde la primera persona a la última que trabajan aquí. Me siento de verdad increíble jugando aquí (...). Este torneo es algo especial y estoy deseando jugar de nuevo aquí al año que viene", aseguró.

EL NÚMERO UNO Y REENCONTRARSE CON DJOKOVIC

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ya en la rueda de prensa, Alcaraz dijo que volver al número uno "es como un sueño hecho realidad de nuevo" y señaló que tiene ganas de jugar otra vez contra Djokovic, con el que no se mide desde los cuartos de final de Madrid de 2022 (el serbio, ahora destronado por Alcaraz, no puede competir en EE.UU. por no estar vacunado contra el coronavirus).

"Novak es uno de los mejores jugadores del mundo. Eso es obvio. Si quieres ser el mejor tienes que ganar a los mejores. Quiero jugar contra Novak de nuevo. Le echamos de menos en el circuito y ojalá lo tengamos de vuelta muy pronto. Por supuesto, sería increíble jugar de nuevo contra él", sostuvo.

Además, Alcaraz subrayó que toda su energía pasa ahora por defender el título del Masters 1000 de Miami, que se juega estas dos próximas semanas, con el objetivo también de "conservar el número uno".

"Vamos (después) a la temporada de tierra con mucha confianza, pero primero va Miami", dijo.

Tras un recorrido en Indian Wells que definió como "perfecto", Alcaraz admitió que no esperaba un dominio tan claro de principio a fin ante Medvedev y destacó su preparación táctica para esta final.

"Me ha sorprendido bastante (el dominio). Las condiciones no han sido fáciles. Hacía mucho viento y había que sobreponerse a ello. Obviamente, Daniil no ha jugado su mejor versión.. Y yo he aprovechado esos momentos en los que ha tenido más fallos de la cuenta", argumentó.

"Los partidos contra Daniil son muy tácticos y lo tienes que hacer perfecto. Creo que a nivel táctico lo he bordado y ha sido, digamos, más cómodo de lo esperado", agregó.

Alcaraz sigue consiguiendo récords de precocidad y este domingo se unió a Nadal como el único jugador de la historia que gana al menos tres Masters 1000 antes de cumplir 20 años (el mallorquín consiguió 6).

El de El Palmar contó que ver esos récords "es algo que no puedes evitar" en las noticias o en los corrillos del circuito.

"Pero lo que sí puedes hacer es no pensar en ello. Una vez que entra por la vista y al segundo se te olvida. Es lo que intento hacer. No pienso en batir marcas de precocidad ni nada del estilo. Simplemente intento cumplir cada sueño que tengo", añadió.

Por último, Alcaraz subrayó que en el último año ha mejorado sobre todo en cuanto a "jugar relajado".

"Por eso muestro un gran nivel: porque me siento como si no tuviera presión. Lo disfruto", explicó.

"No tengo dudas con mis golpes. Me siento realmente cómodo en la pista. Confío de verdad en cada golpe que hago (...). Si fallo, no me importa. No me preocupo de un fallo. Intento dar el 100 % en cada golpe sin tener dudas", dijo.