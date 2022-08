Caída sin consecuencias de Valverde en la 2ª etapa

El español Alejandro Valverde (Movistar) apuesta por ir día a día en la que va a ser su última Vuelta, la de esta 77ª edición, y en la que en esta segunda etapa sufrió el primer susto ya dentro del último kilómetro al verse implicado en una caída sin mayores consecuencias aunque sufrió un golpe en la rodilla.

"No ha sido un día tranquilo y a la vista está el hostión que ha habido cerca de meta. Se han caído delante de mí, he frenado pero aún así no lo he podido evitar", dijo nada más concluir la etapa.

"Hay que ir día a día en la Vuelta. Esta segunda etapa ha ido bien pero con muchos nervios y muy peligrosa. Lo sabíamos antes de venir", manifestó.

Ahora el objetivo para el murciano es acabar el periplo por las carreteras neerlandeses sin más sobresaltos y "llegar bien a las etapas del norte" tras las tres primeras etapas.

"Estoy muy agradecido a todo el público por el cariño de estos días y es impresionante la cantidad de público que hay", concluyó