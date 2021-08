Caballero: "En UCAM CF quiero dar continuidad a mi juego"

El centrocampista jienense Antonio Caballero ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina. La empresa murciana, Granate, seguirá perteneciendo al UCAM Business Club para la próxima temporada y ha apadrinado la llegada del jugador andaluz.

Caballero llega procedente del Mirandés, equipo perteneciente a LaLiga Smartbank. “Fue mi primer año completo en segunda. Los partidos que jugué fueron un premio, ya que pude jugar en el fútbol profesional. Aquí quiero tener una continuidad en mi juego. Agradezco también para agradecer a Pedro y al presidente la confianza que han depositado en mí. Espero poder devolverla en el campo e intentar conseguir el objetivo del equipo”, explicó el centrocampista.





“No miro el largo plazo. Estoy aquí porque me han dado confianza, me siento querido, me siento valorado e intentaré dar lo máximo de mi para lograr los objetivos del club”

El habilidoso jugador lleva varios entrenamientos a las órdenes de Salmerón e incluso ha tenido ya algunos minutos en pretemporada tanto en el partido frente al Atlético Pulpileño como el Yeclano Deportivo. El jienense ha declarado que “la competencia te hace mejorar individualmente y eso también acaba provocando una mejora colectiva. Al final la competencia siempre es sana, pero la verdad es que hay muy buen nivel”.

Para este nuevo reto deportivo, Caballero ha remarcado sus objetivos. “Quiero mejorar como persona y como futbolista. Soy un jugador al que le gusta abarcar campo,me gusta tener el balón y presionar, pero todo eso ya se verá en el campo. Ahora mismo miro a corto plazo, voy a trabajar para dar lo mejor de mí”.