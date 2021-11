Brasil convoca a Felipe Valerio, Rafa Santos y Marcel

ElPozo Murcia Costa Cálida, que este domingo perdió su primer partido de la temporada al caer por 1-2 frente al Jaén Paraíso Interior en casa, no podrá contar con tres jugadores brasileños -Felipe Valerio Paschoal, Marcel de Mendoça y Rafa Santos- en la preparación del partido contra el Barça del 20 de noviembre al haber sido convocados con la selección de fútbol sala de Brasil para disputar dos partidos ante Marruecos los días 16 y 17 de este mes.

Tal y como ha informado el club después de conocer la llamada de estos tres integrantes de su plantilla, los internacionales viajarán después del partido del próximo sábado a la una de la tarde ante el Fútbol Emotion Zaragoza en la capital maña hacia el país norteafricano para incorporarse al equipo nacional que dirige Marquinhos Xavier. Con él permanecerán desde el domingo 14 y hasta el jueves 18, día en el que regresarán a Murcia desde la ciudad de El Aaiún, donde se disputarán los partidos. Así pues, Diego Giustozzi, entrenador del equipo grana, no podrá contar con ellos para preparar el partido de la séptima jornada de la Liga en la Primera División de fútbol sala contra el Barça, fijado para el sábado 20 a las cuatro de la tarde en el Palacio de los Deportes, aunque tanto Felipe Valerio como Marcel y Rafa Santos sí podrían disputar el encuentro.

A esos encuentros en Zaragoza y en el Palacio de los Deportes contra el Barcelona llegará ElPozo ya sin estar invicto, pues perdió esa condición en el choque contra el Jaén. "Viene bien un buen cachetazo para saber que si no estás al 100% ocurre esto", ha apuntado Giustozzi, quien incide que "lo importante es mantener los nervios y la intensidad durante todo el partido y no los tuvimos como en los dos partidos anteriores y así, con lo igualado que está todo, se te complica".

"Ellos corrían más rápido hacia atrás que nosotros hacia adelante, concedimos cuatro ocasiones y encajamos dos goles a la contra. El dominio fue absoluto por nuestra parte, pero eso no sirve si no concretas y no estás fino en ataque", ha comentado también el técnico argentino, cuyo equipo sigue siendo el quinto clasificado con ocho puntos sumados de 15 posibles, a cuatro de los tres conjuntos que están en lo alto de la tabla -Barça, Viña Albali Valdepeñas y Jaén- y a dos del cuarto, que es el Córdoba Patrimonio de la Humanidad.