Birgander: “Hemos entrenado muy duro para llegar bien contra el Barça”

Con solo 5 jornadas para finalizar la fase regular de Liga Endesa, el UCAM Murcia luchará este sábado por conseguir la tercera plaza frente al Barça. Simon Birgander ha explicado que el equipo está centrado en conseguir ese objetivo. “Si ganamos, estamos en la tercera plaza y ese ha sido el objetivo toda la semana. Hemos entrenado muy duro para llegar bien contra el Barça”.

Para el pívot universitario, “siempre es difícil jugar allí contra un equipo de Euroliga que juega muy bien al baloncesto”. Además, destaca que una de las diferencias que puede haber respecto al partido de ida es el regreso de Ricky Rubio. “Tienen jugadores muy buenos. Creo que han mejorado después de que volviese Ricky con su forma de ayudar al equipo, no solo anotar. Creo que va a ser un partido muy difícil”.

Ha pasado mucho desde que el sueco se lesionase cuando se encontraba en uno de sus mejores momentos. Explica que “ha sido un poco duro porque ves como el equipo está jugando, cuando se clasificó para la Copa del Rey… todo esto es duro mentalmente, pero siempre he sido parte del equipo, todo el mundo me ha ayudado, mi familia y el club en general”.

Con el objetivo de la Final Four de BCL conseguido y el equipo en puestos de Playoff, Birgander afirma que llega a final de temporada con muy buenas sensaciones tras su recuperación. “He podido hacer entrenos buenos de correr y demás, que antes no podía y creo que me ha ayudado mucho”. También destaca que, gracias al trabajo con los preparadores, “me siento muy bien, me siento más fuerte por hacer tanto gimnasio. Voy a llegar bien al Playoff y a la Final Four”.









Horarios Final Four

Ya se conocen horarios y emparejamientos de la Final a cuatro que se disputa en Belgrado y donde el único equipo que no es Español es el Peristeri entrenado por el insigne Vassilis Spanoulis que ha derrotado sorprendetemente al Telekom Bonn (actual campeón).

UCAM Murcia disputará su semifinal el Viernes 26 abril a las 20 horas ante el super favorito Unicaja Malaga, mientras que Peristeri - Tenerife será la otra semifinal y se disputará a las 18 horas.

La final y tercer - cuarto puesto se juega el domingo 28 a las 17 horas y 20 horas (final).

26/04/24 18 horas Tenerife vs Peristeri

26/04/24 20 horas Unicaja vs UCAM Murcia

28/04/24 17 horas Tercer y cuarto puesto

28/04/24 20 horas Final