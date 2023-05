Bellas: "Estamos en un momento dulce y los viejitos aún tenemos mucho que decir"

Tomás Bellas, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, admitió que el equipo grana está en "un momento dulce" de la temporada justo cuando trata de cerrar su clasificación para disputar la próxima campaña competición europea y se encuentra peleando con el Valencia Basket por acceder a las eliminatorias por el título en la Liga Endesa y sobre su rendimiento, a los 35 años, dijo que "los viejitos aún tenemos mucho que decir".



A tres días de recibir al Surne Bilbao Basket, el domingo a las doce del mediodía en el Palacio de los Deportes de Murcia dentro de la trigésimo tercera y penúltima jornada del campeonato, el base del conjunto universitario hizo esas declaraciones durante su participación en el Día de la Cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a cuya mesa presidencial situada en la puerta del Casino de Murcia asistió.



"Los que tenemos visibilidad debemos poner nuestro granito de arena para una causa tan importante", indicó el madrileño.



Con respecto a la trayectoria del cuadro dirigido por Sito Alonso, que lleva tres triunfos seguidos y cinco en las seis últimas jornadas ligueras, remarcó que el hecho de poder preparar mejor los encuentros se está notando.



"Desde que se acabó la Liga de Campeones FIBA para nosotros tenemos más tiempo para entrenar, también con los jugadores que llegaron a la plantilla -Chris Chiozza y Danilo Nikolic- y para rehacernos y estamos en un momento dulce de la temporada", comentó al tiempo que se refirió a las posibilidades de llegar al octavo puesto, el cual ahora tienen a un triunfo de distancia. El UCAM CB es noveno con un bagaje de 15-17 y el Valencia Basket, que aparece justo por encima, tiene un 16-15 habiendo disputado menos los taronjas.



"Las cuentas son ganar los dos que quedan y el primero es el Bilbao en casa. Las opciones pasan por hacer nosotros los deberes y tenemos que sacar la victoria como sea con nuestra afición, que nos llevó en volandas en el Palacio durante todo el año", aseguró Bellas, quien no ocultó que hay cierto ánimo de revancha tras el 99-81 encajado en la primera vuelta en la capital vizcaína.



"Tras perder holgadamente fuera de casa tenemos ese resquemor para el encuentro ante ese mismo rival en nuestra pista", indicó el director de juego grana, quien promedia 3,5 puntos, 1,8 rebotes, 2,4 asistencias, 0,6 recuperaciones y 4,4 de valoración en 18 minutos de 31 partidos en su tercera temporada en Murcia y le gustaría seguir vinculado a la entidad.



"Me encuentro muy bien y los viejitos todavía tenemos mucho que decir. Me encantaría seguir jugando al baloncesto y hacerlo aquí, pero habrá que mirar lo que es mejor para el club y para mí. Ya hablamos con Alejandro Gómez -el director general- en alguna ocasión aunque eso no nos debe descentrar de lo que nos estamos jugando esta temporada", manifestó Tomás Bellas.