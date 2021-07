Augusto Lima seguirá liderando a UCAM Murcia CB

Es una de las leyendas del UCAM Murcia. Augusto Lima lidera la clasificación histórica de máximos taponadores, segundo en rebotes y quinto en número de partidos disputados. Unos registros que seguirá pulverizando la próxima temporada con la camiseta universitaria.

En su segundo regreso al club de su vida, ha logrado convertirse en uno de los máximos reboteadores de la Liga Endesa con 7,2 de media por partido. Ha finalizado con 11,2 de valoración en una temporada en la que una lesión fortuita en el tramo final le privó de reencontrarse con la afición. Por suerte para ambas partes, ese reencuentro podrá realizarse la próxima temporada.

Augusto Lima continuará a las órdenes de Sito Alonso. En la campaña 2021/2022 iniciará su tercera etapa en el conjunto universitario al que llegó procedente de Unicaja de Málaga para seguir creciendo como jugador. Tras su primer paso por Murcia, en la temporada 2015/2016, al final de la primera vuelta, se marchó al Real Madrid, depués estuvo en el baloncesto griego, en Lituania, a las órdenes de Jasikevicius, posteriormente jugó en China y tras su su paso por la liga asiática regresó a Murcia durante la segunda parte de la temporada con Ibon Navarro en el banquillo en la que el equipo jugó la Final Four. Después viajó hasta Croacia para jugar en el Cedevita, donde coincidió con el actual entrenador universitario. Esta experiencia no acabó bien y regresó a España para defender los colores de San Pablo Burgos, donde cuajó dos buenas temporadas. Al final de la temporada 2019/2020 regresó a Murcia para volver a jugar en UCAM, tras una buena campaña el brasileño ha decidido no ejecutar la cláusula de salida que expiraba el próximo 15 de julio.

Tras hacerse oficial su continuidad Lima se ha dirigido, a través de sus redes sociales a la afición indicando que:

"Hay una mezcla de sentimiento de fracas, por no haber podido dejar al equipo donde se merece, y por haber tenido un mal porcentaje en el tiro libre, que se une a, lo importante, que mi hija no ha podido ver a su padre jugar en el palacio.Son las razones principales que me mueven a continuar un año más. No soy un cobarde, no me escondo y no me pienso bajar del barco. Hay muchos factores que no hemos podido controlar esta temporada y que me han privado de ayudar a conseguir esos objetivos. Entre otros, mi lesión final. Pero lo más importante que he aprendido en mi vida es a no rendirme. Así que, aquí estoy para dar la cara un año más.¿Estáis preparados?".

Una vez asegura la continuidad de Augusto Lima el club trabaja en la renovación de Rinalds Malmanis y no descarta cerrar la plantila contando con Kostas Vasileaidis.