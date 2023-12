Augusto Lima podría reaparecer en Murcia

El hispano brasileño Augusto Lima tiene la oportunidad de reaparecer este viernes en Murcia en el partido que enfrentará al conjunto universitario contra Unicaja. El pívot internacional por su país, que se lesionó hace casi un año enfrentándose en Ciudad Jardín a UCAM Murcia CB ha resaltado en Movistar+ que fue una decisión complicada salir de Murcia.

El ex-jugador universitario está a escasas horas de volver a jugar al baloncesto casi un año después. Concretamente, 356 días de espera que tendrán su fin hoy mismo, cuando el Unicaja visite al Peristeri griego en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, sin nada en juego para los dos equipos, lo cual hace de este un contexto perfecto para su prudente entrada en pista.

Cuando Lima se lesionó fue precisamente frente al UCAM, en el primer partido del brasileño ante los murcianos después de su tercera salida del club universitario. Corría el primer cuarto de tan especial enfrentamiento para el jugador cuando un movimiento fortuito le provocaba una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de la rodilla izquierda, una lesión de la que pareció ser consciente de su gravedad casi al momento de producirse.

Se espera que Augusto Lima pueda incorporarse poco a poco a la dinámica del equipo en partidos. Sobre esto, su entrenador, Ibon Navarro, ha asegurado que "vamos a valorar cómo ha estado hoy. Lo normal es que mañana contemos con él algunos minutos pero también hay que ver quién es el descarte. Si Djedovic puede jugar, será uno y si no, será otro y en función de eso podremos contar con Lima más o menos minutos".

Sobre el partido de esta noche, Ibón Navarro, que fuera entrenador del cuadro murciano, ha destacado cree que será importante estar metidos en este encuentro, de cara a mantener el ritmo para el importante partido del viernes en Liga Endesa ante el UCAM Murcia: "Cuando juegas un partido que no tiene ninguna trascendencia clasificatoria, pueden pasar muchas cosas malas, está la posibilidad de perder ritmo de competición, la posibilidad de lesiones... Nuestro equipo tiene jugadores lo suficientemente expertos como para saberlo, pero aun así lo hemos hablado porque de martes a viernes no hay mucho tiempo y este partido puede ser nuestro mejor entrenamiento de cara al del viernes en Murcia. Y ahí sí que el equipo va a querer estar preparado y listo, pero si has perdido ciertos hábitos, luego no es fácil recuperarlos solo porque quieras. Hay que mantener esos hábitos y estar preparados para el viernes. Y para eso lo mejor es estar preparados el martes".

