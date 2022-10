Auger-Aliassime deja a Carlos Alcaraz fuera de la final en Basilea (6-3/6-2)

El murciano Carlos Alcaraz, número uno mundial, perdió este sábado ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, tercer favorito, que disputará en el torneo de Basilea su tercera final en las últimas tres semanas.



Auger-Aliassime, número 9 del ránking, batió a Alcaraz por 6-3 y 6-2 en una hora y 22 minutos, y espera rival en la final, que saldrá del duelo de esta tarde entre el también español Roberto Bautista y el danés Holger Rune.



El canadiense le tiene tomada la medida al murciano, al que ha ganado en los tres enfrentamientos entre ambos. Primero fue en los cuartos de final del US Open de 2021 y después este mismo año en la Copa Davis. Nunca ha podido Alcaraz con el pupilo de Toni Nadal que afronta este tramo final de curso con el objetivo de lograr un puesto para disputar las Finales ATP.



Auger Aliassime desbordó al español desde el principio. Alcaraz fue incapaz de romper el servicio del canadiense en todo el partido. Perdió su saque el murciano en el octavo juego y después consolidó para cerrar la manga.



No tuvo capacidad de reacción Carlos Alcaraz después. El número uno del mundo estuvo siempre incómodo sobre la pista. El norteamericano desequilibró el segundo parcial ya en el tercer juego para ponerse 2-1 y mantuvo el suyo. Volvió a romper en el séptimo para agrandar su renta a 5-2, insalvable para el español que asumió la derrota después de una hora y 22 minutos de partido.



No logra Alcaraz disputar una final desde que es número uno del mundo. Tras conquistar el Abierto de Estados Unidos, donde alcanzó la cima del circuito, cayó en la primera ronda del torneo de Astana. Después, en la Copa Davis, perdió ante Auger Aliassime y luego consiguió una victoria en el enfrentamiento ante Corea. Encontró más estabilidad en Basilea pero no sobrepasó las semifinales. Ahora le espera el Masters 1000 de París.



Felix Auger Aliassime vive una época de ensueño. Ante Alcaraz sumó su duodécima victoria seguida que le proporcionaron en las semanas pasadas los éxitos en Florencia y Amberes que unió al conseguido meses antes en Rotterdam, también este año. Ahora, en Basilea, aspira al cuarto título de la temporada, el tercer seguido que jugará contra el ganador del duelo entre el español Roberto Bautista y el danés Holger Rune.