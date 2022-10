Arnau Ortiz: "Jugar cada quince días en Nueva Condomina es un regalo"

Arnau Ortiz atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia, en la previa al entrenamiento del equipo que comienza la semana de trabajo preparando el encuentro ante el Osasuna Promesas.

El atacante grana comenzó hablando sobre la victoria de esta pasada semana en Lezama ante el Bilbao Athletic: “Estamos muy contentos, porque ganar fuera de casa no es fácil y conseguimos esa verticalidad de cara a portería que estábamos buscando”.

También le preguntaron sobre los partidos del equipo en casa y lo que está faltando para que se sumen más como locales: “En casa se están haciendo buenos partidos, pero el abrir la lata marca la diferencia”.

Arnau marcó y fue titular en Bilbao, sobre su partido aseguró que está “muy contento y ahora solo queda seguir trabajando”.

Esta semana nos visita el Osasuna Promesas, sobre el filial navarro dijo que: “Nos enfrentamos a una de las mejores canteras de España y nos lo va a poner muy difícil".

Por último, le preguntaron sobre su adaptación al club: “La presión no me asusta, hay momentos en los que tienes más presión, pero no me afecta”.