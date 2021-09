Armando Ortiz, capitán del Real Murcia, se ha pasado este jueves por los micrófonos de COPE Murcia para analizar su vuelta a la entidad y el comienzo de temoporada. En este aspecto destaca que "era muy importante comenzar con una victoria para dar una alegría a una afición que ha respondido de forma magistral, a pesar de la situación de la entidad. Ver tanta gente en el estadio fue una gran motivación. Se notaba que había fútbol de verdad. En los momentos más complicados estuvieron apoyándonos y nos dieron el plus que nos hacía falta para sumar un triunfo. En el partido fuimos de menos a más".

Después de su marcha al Hércules decidió regresar al Real Murca e indica que "es el año más tranquilo en todos los aspectos. Se está trabajando en el día a día. Se están tomando todas las medidas para demostrar que estamos ante un club serio".

Armando se ha reencontrado en Murcia con Manolo Molina e indica que "cuando me llamó y me reuní con ellos me di cuenta que la situación estaba cambiando. La presencia de Manolo Molina va a ser clave para la entidad. El presidente también me demostró su interés por que volviera. Hacía tiempo que no teníamos una conexión tan directa con los dirigentes".

Sobre la figura del presidente destaca que "se nota que es una persona de fútbol y que además está muy motivado y con ganas de llevar a este club donde se merece".