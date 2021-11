Armando Corbalán: "El equipo está muy unido"

El centrocampista Armando Corbalán ha sido el encargado de atender esta mañana a los medios de comunicación sobre el césped de El Mayayo. El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol afronta una nueva semana de trabajo tras cosechar una derrota (3-0) en casa del actual líder del grupo II de Primera RFEF Footters, el Atlético Baleares.

Los universitarios se verán las caras ante el Algeciras este domingo, a las 17h, en el BeSoccer La Condomina. "El equipo tiene claro lo que tiene que hacer. Tenemos mucho hambre y ganas de revertir esta situación. Todos estamos apretando para poder conseguir los tres puntos este fin de semana en casa y cambiar así esta dinámica", afirmó el futbolista.

"El vestuario está unido. Esta situaciones hacen que el grupo se una y es clave para salir de esta situación"

Sobre el último partido de Liga, Armando ha explicado que "no estuvimos al nivel ante el Atlético Baleares. No estuvimos bien en intensidad y en carácter como fue ante el Nástic de Tarragona. Al final cuando juegas ante un gran equipo y no estás a un nivel alto se acaba notando. Eso no puede volver a ocurrir"

"Salva Ballesta es cercano. Le gusta trasmitir su ADN y que seamos un equipo muy competitivo"

Este domingo, a las 17h, el 19 del UCAM Murcia se volverá a ver las caras ante su exequipo. "Es un partido especial para mí. El año pasado vivi un año muy bonito allí con el Algeciras. Además estuvimos a punto de conseguir algo histórico. A partir de eso, yo me centro junto a mis compañeros en conseguir la victoria ante nuestra afición en el BeSoccer La Condomina", matizó.

Para finalizar, Armando Corbalán ha confirmado que "cada día que pasa me encuentro mejor y estoy con ganas de ayudar al equipo, si el equipo así lo considera. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para salir de esta situación".









Entradas Copa del Rey

Los abonados del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol podrán acceder de manera gratuita al partido de 1ª ronda de la Copa del Rey que nos enfrentará al RC Deportivo de la Coruña el próximo miércoles 1 de diciembre, a las 20h, en el BeSoccer La Condomina.

Para entrar al estadio, nuestros socios sólo tendrán que presentar su carné, como es habitual en los partidos de Liga.

El precio de las entradas para el público en general será de:

Tribuna: 20€

Fondo Norte: 10€

Grada Lateral: 15€

Las entradas ya están disponibles en las oficinas del BeSoccer La Condomina (de lunes a viernes de 9h a 14h y de 17h a 19h) y online las 24h en ucamcf.compralaentrada.com