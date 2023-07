Álvaro García (Valverde Team), campeón de España júnior

Uno de los mayores objetivos de la temporada, y por lo tanto también uno de los más complejos, se resolvió este domingo con el éxito de Álvaro García en la prueba masculina de los Campeonatos de España júnior que se han celebrado a lo largo de esta semana en Cartagena, una competición en la que se compite por combinados autonómicos y en la que los ciclistas de Valverde Team-Ricardo Fuentes han brillado tanto en las pruebas para chicos como en categoría femenina.

Álvaro ha rematado una magnífica exhibición rodando en solitario desde el Alto del Cedacero, donde abandonaba a su compañero de aventura, el madrileño Daniel Tenorio. A pesar de la férrea oposición de los ciclistas de País Vasco, el de Caravaca De la Cruz llevó a buen puerto su larga aventura superando a Markel Beloki, ganador de la crono individual y a Eneko Ortega, dando a Murcia un fantástico oro para cerrar la semana de competiciones.

Álvaro García: "Ha sido una carrera bastante dura, tanto por el recorrido como por la climatología, ya que hacía mucho calor. Desde la segunda vuelta se ha apretado para alcanzar a un grupo peligroso que rodaba en cabeza con 3 minutos de ventaja. Eso ha provocado que nos quedásemos unos diez en cabeza. Yo he decidido atacar junto a Daniel Tenorio y en el último Cedacero me la he jugado en solitario. Por supuesto muy contento por haber podido ganar y además hacerlo en casa frente a familiares, amigos y compañeros de equipo".

Los andaluces Antonio Arias y Luis López y los murcianos Álex Abril, José María Pina y Luis Alberto Lajarín completaban la prueba dentro del reducido primer pelotón. También el muleño Diego Aparicio finalizaba un fantástico campeonato para los Valverde Team-Ricardo Fuentes, que el propio Álvaro arrancó con un bronce en la crono individual.

Bronce en féminas

También las chicas firmaron una brillante actuación en Cartagena, destacando el bronce Tania Silvente en la contrarreloj. La gran protagonista de nuestro equipo en la prueba en ruta fue la valenciana Claudia Pérez, que formó en el grupo de cinco que disputó las medallas. La alicantina lo intentó con un valiente ataque en la parte final, que no pudo sorprender a un grupo en el que la catalana Laia Bosch conquistaba el oro con Claudia en quinto lugar. También concluían en el top 10 Esmeralda Racionero (7º) y Magdalena Beltrán (8ª) y en torno al puesto 20 las murcianas Almudena Vargas, Paula Valverde y Tania Silvente.