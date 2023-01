Alhama CF quiere mantener a racha positiva

Un Alhama ElPozo "en un estado de ánimo muy bueno" tras plantarse en los cuartos de final de la Copa de la Reina, en palabras de su entrenador, Randri, tratará de trasladar a la Liga F esa buena dinámica para ganar en casa al Athletic de Bilbao en su pelea por salir del puesto de descenso como colista con solo 6 puntos, a otros tantos de la zona de permanencia que marca el Alavés.



Para el partido de la decimoquinta jornada del campeonato, la última de la primera vuelta, comenzará a las doce del mediodía de este domingo en el estadio José Kubala, Randri va recuperando efectivos y por fin podría contar con la defensa Erika Sastre, quien ya dejó atrás su lesión.



Sabe que el estado anímico de las suyas es óptimo tras el 5-3 conseguido en el torneo del KO frente al Levante, lo que "supera cualquier molestia que pueda haber" tras el esfuerzo realizado el miércoles.



"Sacaremos el once más competitivo posible con jugadoras en el banquillo que nos pueden dar un plus si fuera necesario", apuntó el preparador, que podría tener algunas dudas por el buen nivel que dieron bastantes de las futbolistas que salieron de inicio frente al Levante y que no suelen ser titulares en la Liga F, con ocho novedades con respecto al partido liguero perdido por 2-1 cuatro días antes en el campo de la Real Sociedad en San Sebastián.



La alineación podría ser la compuesta por Laura Martínez, en la portería; Carmen Fresneda, Lena Pérez, Judith Caravaca y Raquel Morcillo en la defensa; Aldrith Quintero, Lucía Martínez y Andrea Carid en el centro del campo y Marina Martí, Helena Torres y Raquel Pinel en la delantera.



"Es otra final y debemos ir a por todas en un partido en el que necesitamos que la afición apriete y ruja, porque el objetivo es que el año que viene en Alhama siga habiendo fútbol profesional y la salvación pasa por nuestro campo", manifestó Randri, quien valoró el caudal ofensivo del Athletic.



"Es un gran equipo, con mucha movilidad y velocidad y que saca buenos centros laterales. Se trata de uno de los históricos del fútbol español, pero si hacemos las cosas bien, podemos competir contra el que se presente", dijo.