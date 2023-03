Alhama CF El Pozo proyecta construir un estadio con césped natural y 4.000 asientos

El Alhama Club de Fútbol está dejando pequeño el José Kubala, recinto en el que disputa sus partidos como local y que con las últimas gradas supletorias instaladas tiene un aforo que se acerca a las 2.500 localidades, y por ello ya asoma en el horizonte al traslado a uno nuevo con capacidad para 4.000 espectadores en la temporada 2024/2025.



El conjunto azulón, que debuta esta campaña en la Liga F, máxima categoría del fútbol nacional en su versión femenina y está clasificado para la Final a Cuatro de la Copa de la Reina, dos hitos para el balompié murciano practicado por mujeres, ha hecho que el interés por ver en acción al equipo dirigido por Juan Antonio García "Randri" no pare de crecer.



Quedó demostrado en los últimos partidos disputados en ese equipamiento ubicado en el complejo Guadalentín, en el liguero perdido por 1-5 ante el Real Madrid, con casi 2.500 personas en las gradas, y en el ganado por 1-0 frente a la Unión Deportiva Granadilla Tenerife en los cuartos de final de la Copa, que congregó a unas 1.800 un martes a las cinco y media de la tarde.



La respuesta de la afición hace inevitable tener que encontrar a no mucho tardar un nuevo escenario para sus encuentros y, además, lo exige la Liga F para sus equipos.



"En el José Kubala no puede haber más espectadores que asientos pues así se estipula en el fútbol profesional y esto hace que nuestra presencia en este estadio tenga fecha de caducidad. La Liga F, que obviamente quiere vender bien su producto, nos da un margen de dos temporadas desde el ascenso para que cumplamos el doble requisito de disponer de césped natural y de contar, al menos, con un aforo de 3.500 espectadores y eso nos obligará a trasladarnos a otro lugar", indicó Randri refiriéndose a la construcción de un nuevo estadio, con capacidad para 4.000 personas.



De ese modo el Alhama CF ElPozo cumplirá las exigencias planteadas para competir en la élite y el Consejo Superior de Deportes (CSD) pondrá de su parte con respaldo financiero, "un millón de euros", según Randri.



La mudanza no significará que el cuadro alhameño cambie de localidad, pues el escenario en el que disputará sus partidos a partir de la temporada 2024/2025 se ubicará en el término municipal.



"Los terrenos tienen que ser en un espacio ya urbanizado y la cantidad de metros que se requieren ya han empezado a buscarse en varias zonas del complejo Condado de Alhama, a 14 kilómetros de donde estamos ahora. Allí iremos y es algo que se hará independientemente de que el equipo esté o no entonces en la máxima categoría pues se plantea como un proyecto a largo plazo", comenta el técnico.



No en vano, contempla la aspiración de contar con una ciudad deportiva en ese emplazamiento en las afueras de la localidad, siguiendo la norma de las instalaciones deportivas de reciente construcción.