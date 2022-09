Alhama CF El Pozo hace un largo viaje hasta Getxo para no jugar

El Alhama ElPozo ha viajado en avión hasta Bilbao y ha gastado 13.000 euros para no jugar el partido de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina que le tenía que enfrentar este miércoles al Bizkerre, partido de fútbol cancelado por la huelga de árbitras.



La expedición ha salido a las cuatro y media de la madrugada por carretera hacia Alicante y allí, desde el aeropuerto de El Altet, el grupo en el que se encontraban las 16 futbolistas citadas por Randri ha subido a un avión que ha aterrizado en la capital vizcaína para posteriormente dirigirse a la localidad de Getxo, donde se tendría que haber disputado el choque a las siete de la tarde.



No se ha celebrado por incomparecencia arbitral, como ocurrió el pasado sábado en casa contra el Madrid, que hubiese supuesto el debut de las murcianas en la nueva Liga Profesional de Fútbol Femenino, la conocida como Liga F.



Ese histórico estreno de un equipo de chicas de la Región de Murcia en la élite del fútbol español tal vez se produzca este domingo a las doce del mediodía en casa ante el Levante, aunque está en el aire por el mismo motivo.



Este jueves se celebra una reunión en Madrid entre miembros de la Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes y el Comité Técnico de Árbitros para intentar desbloquear el plante de las colegiadas.



"Estamos tristes y decepcionados por las decisiones que se están tomando y que hacen que los clubes sean los grandes perjudicados. Tenemos muchas ganas de competir, pero por ahora no lo hemos hecho y desde la propia liga deberían evitar el perjuicio que se está causando y permitir a los equipos no viajar si no se va a celebrar el encuentro y que eso no sea entendido como una incomparecencia", ha indicado Tamara García, coordinadora del Alhama.



Ha señalado que desde su club se planteó que a Getxo viajara algún representante del club y no el equipo completo, pero la federación "exige ir para no incurrir en incomparecencia cuando luego son las árbitras las que no se presentan".



A falta de competición, el Alhama y el Bizkerre han jugado un amistoso sobre el césped del campo de Fadura.