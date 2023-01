Alhama CF El Pozo hace historia en la Copa de la Reina

El Alhama Club de Fútbol ElPozo selló su presencia en los cuartos de final de la Copa de la Reina después de vencer por 5-3 en un intenso y apasionante encuentro al Levante Unión Deportiva, con lo que el equipo entrenado por Juan Antonio García "Randri", debutante esta temporada en la Liga F, figura entre los ocho que pelearán por el título copero.



El duelo entre conjuntos de la máxima categoría estuvo repleto de alternativas y se lo llevaron las de casa en el estadio José Kubala in extremis y cuando parecía que la clasificación se decidiría en la tanda de penaltis.



Raquel Pinel adelantó a las murcianas con una buena volea en el minuto 11 y el empate para las valencianas lo hizo Mayra Ramírez rematando de cabeza un saque de esquina lanzado por Paula Fernández en el 31.



Las azulonas volvieron a la carga para cobrar ventaja apenas cinco minutos después al aprovechar un rechace de nuevo Raquel Pinel, jugadora poco utilizada por Randri en el campeonato liguero.



Con el 2-1 se llegó al descanso a favor del colista pero que en la Copa está respondiendo mejor que bien y que, con nada menos que ocho cambios en su once con respecto al partido perdido el sábado precisamente por 2-1 en el feudo de la Real Sociedad de San Sebastián, dio la talla.



En la reanudación otro córner, éste rematado igualmente de cabeza por Nuria Mendoza, supuso el 2-2 en el minuto 55 de encuentro y tan sólo tres después las granotas cobraron ventaja por primera vez en el choque gracias al olfato goleador de la pichichi Alba Redondo.



El conjunto dirigido por José Luis Sánchez Vera, casi con su once de gala, parecía tener el control y Mayra Ramírez dispuso de una buena opción para el 2-4 que Noelia Gil, portera local le negó, en una acción que pudo ser clave.



El Alhama no se rindió y Miriam Rodríguez "Kuki", a pase de Olivia Oprea, logró un nuevo empate en el minuto 68.



Marina Martí pudo darle el triunfo al Alhama justo antes de la prórroga pero Livia Peng lo impidió en el mano a mano.



En el tiempo extra no sucedieron grandes cosas hasta el tramo final, en el que un Alhama desatado marcó dos goles por mediación de Marina Martí, en el minuto 121 de choque; y de Judith Caravaca, quien estableció el 5-3 definitivo en el 126 ante la euforia de los asistentes al José Kubala.



De este modo, las alhameñas siguen optando a hacer historia tras haber pasado cuatro rondas, por 0-5 ante el Bizkerre vizcaíno, por 1-5 frente al Elche Club de Fútbol, por 1-0 contra el Valencia Club de Fútbol y por este 5-3 ante el Levante.