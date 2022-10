Alhama El Pozo encaja su sexto derrota consecutiva

El Alhama Club de Fútbol ElPozo, equipo que es el colista de la Liga F en su debut en la máxima categoría nacional en su versión femenina, ha vuelto a perder un partido, en esta ocasión por 0-2 ante el Real Betis en casa, y ya va por seis derrotas en otros tantos encuentros disputados.



El cuadro entrenado por Juan Antonio García "Randri" cayó en el estadio José Kubala frente al conjunto bético, que sólo llevaba un punto, en un partido en el que tuvo opciones para adelantarse en el marcador con remates de Marina Martí, Miriam Rodríguez "Kuki" y Raquel Morcillo, y en una acción en la que se pidió penalti por derribo a Jade Boho Sayo.



Esa jugada no fue señalada y poco después sí se decretó penalti por mano de Olivia Oprea en el área alhameña y desde los 11 metros Ángela Sosa estableció el 0-1 en el minuto 36.



Apenas cinco después, de nuevo Ángela Sosa, en esta oportunidad materializando una falta desde la frontal del área, amplió la ventaja verdiblanca y con el 0-2 se llegó al descanso.



En la reanudación lo del equipo azulón fue un querer y no poder ante un rival ordenado y que supo administrar la renta adquirida. Boho Sayo tuvo tres oportunidades y Martí otra, pero no fue el día de ninguna de ellas y les faltó acierto en el remate, lo que impidió a su equipo pelear por al menos arañar su primer punto de una temporada en la que en la Copa de la Reina sí ha ganado con solvencia sus dos partidos.



En el campeonato liguero la zona de permanencia la tiene ya a tres puntos y le quedará a cuatro si el Villarreal Club de Fútbol vence este domingo en casa al Valencia Club de Fútbol.