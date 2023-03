Alhama CF El Pozo busca la sorpresa ante el Real Madrid

El Alhama Club de Fútbol ElPozo intentará dar la sorpresa este sábado ante el Real Madrid en el estadio José Kubala, que estará lleno con cerca de 2.500 espectadores, en un partido más para las murcianas en su pelea por lograr la permanencia en la Liga F, máxima categoría del fútbol español en su versión femenina.



El partido, correspondiente a la vigésima jornada del campeonato y que comenzará a las seis y cuarto de la tarde, supondrá el retorno de las de Juan Antonio García "Randri" a la competición tres semanas después y les llegará con 14 puntos sumados, los mismos que tiene el Real Betis, con el que está empatado en la posición que evita el descenso aunque con la diferencia de goles a favor de las verdiblancas.



Por detrás sólo está el Deportivo Alavés, decimosexto y colista con 12; y por delante el Villarreal Club de Fútbol, decimotercero con 15; el Levante Las Planas, duodécimo con 16; y el Sporting de Huelva y el Athletic de Bilbao, undécimo y décimo y que también están a tiro de triunfo del Alhama CF ElPozo en una parte baja de la tabla muy apretada.



El cuadro azulón, que viene de empatar a cero contra el Levante Las Planas en casa y posteriormente en el campo de la Unión Deportiva Granadilla de Tenerife, pretende mantener esa condición de invicto en sus últimas comparecencias, aunque en el equipo son muy conscientes de la dificultad que ello entraña frente a un rival que es segundo con 52 puntos -17 victorias, un empate y una derrota- y que está a cinco del líder Fútbol Club Barcelona.



En la primera vuelta las merengues se impusieron por 5-1 a las del Guadalentín en un choque en el que quedó reflejada la diferencia entre ambos conjuntos, pero Randri espera una historia bien distinta este domingo en el José Kubala.





"A un partido cualquiera puede ganar a cualquiera, aunque para vencer a un rival como el Real Madrid tenemos que hacer un partido perfecto en concentración, ganas e ilusión. No podemos dejarle respirar y llevarnos gran parte de los duelos para poder sumar", señaló el técnico murciano, quien mantiene las bajas por sendas lesiones de la defensa central Lucía Ramírez y la delantera Helena Torres, a las que seguramente se unirá la también atacante Marina Martí, con una tendinitis.



Por el contrario, se recupera la lateral derecha Carmen Fresneda y el compromiso también lo podrán disputar las internacionales Aldrith Quintero, quien se clasificó para el Mundial con Panamá; Olivia Oprea, quien se despidió con la selección de Rumanía; y Laura Martínez, quien estuvo con la sub-23 de España.



Lo normal es que las tres formen parte de un once titular que podría ser el formado por Laura Martínez, en la portería; Olivia Oprea, Lena Pérez, Judith Caravaca y Raquel Morcillo, en la defensa; Aldrith Quintero, Lucía Martínez y Miriam Rodríguez "Kuki", en el centro del campo; y Raquel Pinel, Astrid Álvarez Jade Boho Sayo, en la delantera.



Randri, quien considera que están "en el mejor momento de la temporada", confía en que eso se refleje sobre el terreno de juego.



"Llegamos al último tercio de la temporada muy vivos y dependiendo de nosotros mismos, que es lo más importante, y con una ilusión increíble", aseguró el entrenador, quien valoró el apoyo de la afición para un partido en el que se colgó el cartel de no hay billetes.



"La afición sabe que estamos en esa fase para poder seguir disfrutando del fútbol profesional y ese plus, el de sentirnos arropados por el público, es clave. La afición tiene que ser la jugadora número 12 desde el calentamiento", apuntó.