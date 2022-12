Alhama CF El Pozo busca sorprender al FC Barcelona

El Alhama Club de Fútbol ElPozo, colista de la Liga F, visitará este sábado al líder, un Fútbol Club Barcelona que ha ganado los 11 partidos que ha disputado en el campeonato y ante el que las murcianas sueñan con "conseguir un resultado positivo, lo cual es muy complicado pero no imposible", según ha dicho su entrenador, Juan Antonio García "Randri".

El partido, correspondiente a la duodécima jornada de la competición, comenzará a las siete de la tarde en el estadio Johan Cruyff de la ciudad deportiva de Sant Joan Despí y se plantea como un duelo muy desigual.

No en vano, habiéndose puesto en juego 33 puntos la diferencia entre azulgranas y azulonas es de 30 pues el Barça ha hecho pleno de triunfos con 45 goles marcados y cuatro encajados y el Alhama presenta un bagaje de un encuentro ganado y diez perdidos, con cinco tantos a favor y 22 en contra.

En la anterior jornada las culés sufrieron, no obstante, para vencer a la Real Sociedad por 2-1 y entre semana cayeron en la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich por 3-1, un resultado adverso que no les impide ser líderes también en la competición europea.

Por su parte, las alhameñas llegan de perder por 0-1 en casa frente al Villarreal Club de Fútbol y con respecto a ese choque pierde a la defensa Lena Pérez, quien fue expulsada por doble amonestación y cumplirá sanción.

Esta baja se une a las de las también defensas Lucía Ramírez, Érika Sastre y la rumana Olivia Oprea, las centrocampistas Sara Rubio y la argentina Mariela Coronel y la delantera Raquel Morcillo, todas ellas lesionadas.

El once que presente Randri en el Johan Cruyff podría ser el formado por Laura Martínez, en la portería; Carmen Fresneda, Patri Hidalgo, Judith Caravaca y Nerea Vicente, en la defensa; Lucía Martínez, Daniela Arques y Andrea Carid, en el centro del campo; y Marina Martí, Miriam Rodríguez "Kuki" y Jade Boho Sayo, en la delantera.

El técnico murciano ha admitido que "no es el mejor de los rivales ni el mejor de los escenarios para resarcirnos de la derrota encajada en casa ante el Villarreal pero sí es una ocasión para crecer a nivel grupal" y ha añadido que irán "con las ganas y la ilusión de ser competitivos el mayor tiempo posible y por qué no soñar con conseguir un resultado positivo, lo cual es muy complicado pero no imposible".

"El Barcelona es el mejor equipo del mundo y el partido nos viene bien para mejorar a en el ámbito defensivo y como grupo", ha seguido diciendo.

Randri ha incidido en lo hecho el pasado domingo. "Estamos fastidiados porque era una buena oportunidad para acercarnos al objetivo de la salvación y no estuvimos a la altura que debíamos estar, pero no queda otra que levantarse y seguir trabajado para entre todos cambiar esta dinámica", ha reconocido.