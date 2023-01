Alhama CF ElPozo visita al Betis en un duelo directo

El Alhama Club de Fútbol ElPozo, todavía colista de la Liga F pero revitalizado, retomará la competición en la máxima categoría nacional femenina este martes en el campo del Real Betis, rival directo en la pelea por la permanencia, y lo hará con el ánimo que le dieron sus dos últimos triunfos, el logrado por 2-1 ante el Athletic de Bilbao y antes el conseguido en la prórroga por 5-3 frente al Levante Unión Deportiva en la Copa de la Reina.



El choque, correspondiente a la decimosexta jornada del campeonato, la que abrirá la segunda vuelta de la competición, comenzará a las ocho de la tarde en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y es una gran oportunidad que tienen las de Juan Antonio García "Randri" para seguir progresando en una temporada absolutamente histórica por ser la primera que afronta el club en la élite y habiendo llegado ya a los cuartos de final del torneo copero.



En el liguero el Alhama CF ocupa el último puesto de la tabla con nueve puntos, pero está ya a solo tres de los equipos que le preceden, el Villarreal Club de Fútbol, que a día de hoy también descendería, y el Deportivo Alavés, que marca la línea de la permanencia.



Con 14 aparece el Betis, que en la primera vuelta se impuso en el estadio José Kubala por 0-2 con dos goles de Ángela Sosa en la séptima jornada.





Por aquel entonces las murcianas seguían inmersas en una pésima racha que les llevó a no estrenar su cuenta de puntos en las ocho primeras fechas del campeonato.



La tendencia cambió y Randri confía en seguir en la línea de sus últimos partidos, en los que o ganó o perdió oponiendo resistencia.



Para ello no podrá contar con la delantera Helena Torres, lesionada, y su puesto en la banda izquierda del ataque podría ser ocupado por la canaria Astrid Álvarez, una de las jugadoras fichadas en este mercado de invierno.



Con esa previsible novedad el once para este choque podría ser el formado por Laura Martínez, en la portería; Olivia Oprea, Lena Pérez, Judith Caravaca y Raquel Morcillo, en la defensa; Daniela Arques, Aldrith Quintero y Miriam Rodríguez "Kuki", en el centro del campo; y Marina Martí, Astrid Álvarez y Jade Boho Sayo, en la delantera.



"El Betis es un equipo para estar mucho más arriba, con una gran plantilla y jugadoras muy desequilibrantes y será un partido muy complicado y en el que tenemos que hacer valer la necesidad que tenemos y seguir en esta dinámica positiva y trasladarla a los partidos fuera de casa y sumar de tres en tres, que es vital en la situación en la que estamos", manifestó Randri en la previa.



Con respecto a la dinámica en la que llega el Betis, que sólo ganó uno de sus seis últimos encuentros y sumó un punto de los nueve que se jugó más recientemente, el técnico azulón le quitó importancia.



"Su racha es irrelevante porque viene de enfrentarse a rivales de mucho nivel y lo normal es que al final no esté en la lucha por el descenso, mientras que nuestro equipo seguramente estará ahí hasta el final", reconoció.