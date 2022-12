Alhama CF ElPozo encaja su décima derrota

El Alhama ElPozo se mantiene colista de la Liga F de fútbol con diez derrotas en once jornadas con la cosechada este domingo ante el Villarreal castellonense por 0-1, con lo que con tres puntos está a cinco de las posiciones que dan la permanencia.



Frente al rival directo en esa pelea, las de Randri han mantenido sus opciones hasta el final pero les ha faltado mordiente ofensiva para enjugar la desventaja adquirida en el minuto 21, cuando Belén Martínez ha adelantado al submarino amarillo.



Marina Martí, con un remate al que respondió la portera Carmen Carbonell, ha tenido la mejor ocasión para haber empatado poco antes del descanso y en la segunda parte lo del Alhama ha sido un querer y no saber frente a la ordenada defensa rival.



El Alhama ha acabado el partido con diez jugadoras al ser expulsada por doble amonestación la defensa central Lena Pérez en el minuto 88.



El 0-1 no se movería y las azulonas, que por ahora solo han ganado en la competición liguera al Granadilla, de Tenerife, por 1-0, visitarán el próximo sábado a las siete de la tarde al líder, un Barcelona que ha vencido sus 11 encuentros.