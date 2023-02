Alhama CF ElPozo empata en Tenerife y sale del descenso (0-0)

El Alhama Club de Fútbol ElPozo empató a cero en su visita a la Unión Deportiva Granadilla Tenerife y, con ese punto sumado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, abandona la zona de descenso en la Liga Femenina

El equipo entrenado por Juan Antonio García "Randri" acumula 14 puntos en 19 jornadas en la máxima categoría femenina del fútbol nacional, que son los mismos que tiene el Real Betis. La diferencia de goles favorece a las murcianas, que presentan un -20 por el -28 de las sevillanas. Además, las azulonas se impusieron a domicilio a las béticas por 1-2 en la primera vuelta de la competición.

Así pues, el Alhama es decimocuarto y el cuadro verdiblanco decimoquinto.

Por detrás aparece el colista Deportivo Alavés, con 12 puntos, y por delante el Villarreal Club de Fútbol, decimotercero con 15; y el Levante Las Planas, duodécimo con 16.

Así las cosas, la pelea por la permanencia está muy igualada con 11 jornadas completas y varios partidos de esta fecha del campeonato aún por jugarse.

En Tenerife, ante un rival que lleva 21 puntos, y también lo será en los cuartos de final de la Copa de la Reina el próximo mes de marzo en el estadio José Kubala, el punto es muy valorable.

Curiosamente, tras no haber empatado en sus primeros 17 encuentros ligueros, el conjunto de Randri igualó los dos que disputó la pasada semana contra el Levante Las Planas en casa y este domingo, ambos sin goles.

Pese al 0-0 las del Guadalentín dispusieron de buenas ocasiones, de Aldrith Quintero y Miriam Rodríguez "Kuki" en la primera parte, y otra clarísima de Marina Martí, quien no definió buen ante Noelia Ramos y remató contra su cuerpo en el minuto 83.

El rival también tuvo sus oportunidades, incluidas dos en el tramo final.

La portera azulona Laura Martínez intervino ante Natalia Ramos en el 88 y Koko N'Guessan no acertó ya en el 92.