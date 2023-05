Alhama CF ElPozo busca una carambola para lograr la permanencia

El Alhama Club de Fútbol ElPozo buscará este sábado "el más difícil todavía" para lograr la permanencia en la Liga F, tal y como indicó su entrenador, Juan Antonio García "Randri", consciente de que necesitan ganar en el campo del Deportivo Alavés y que el Sporting Club de Huelva o el Villarreal Club de Fútbol o lus dos pierdan.



La trigésima y última jornada del campeonato en la máxima categoría del balompié nacional en su versión femenina será en la que se determinen los nombres de los dos equipos que descenderán y los que a día de hoy ocupan los puestos de castigo se enfrentarán entre sí con ese Alavés -Alhama, a disputar a las doce del mediodía de este sábado en la Ciudad Deportiva José Luis Compañón de Vitoria.



El cuadro murciano, con su empate a cero en casa frente al Sporting Club de Huelva del pasado sábado en el estadio José Kubala, es el decimoquinto y penúltimo clasificado con 20 puntos, los mismos que tiene el Alavés, mientras que por delante en la tabla están el Sporting Club de Huelva y el Villarreal, ambos con 22.



Las chicas dirigidas por Randri tienen muy complicado alcanzar el objetivo de la permanencia pues necesitan sumar los tres puntos y que pierda al menos uno de los otros rivales en esta pelea que no jugarán su partido, aunque en cierto modo sí lo hagan.





Para mayor dificultad tanto onubenses como castellonenses se medirán a adversarios que no se juegan nada importante a nivel clasificatorio.



A la misma hora el conjunto andaluz jugará en casa contra el Levante Las Planas y el levantino lo hará en el feudo del Athletic de Bilbao y esos dos convidados ya están salvados y no tienen más pretensiones clasificatorias pues hagan lo que hagan no subirán de los puestos que ahora ocupan, el undécimo y el décimo, respectivamente.



"Nos hubiera gustado llegar a esta jornada dependiendo de nosotros mismos, pero aún así el objetivo sigue siendo el mismo, que es ganar el partido, aunque luego tengamos que esperar que pierda el Sporting Club de Huelva o el Villarreal. Sólo nos queda hacer lo que está en nuestra mano y a partir de ahí que sea lo que tenga que ser", manifestó Randri antes de viajar a tierras alavesas.



Del equipo que tendrán enfrente, al que se impusieron por 3-1 en la primera vuelta, el preparador murciano destacó que "el Alavés es un equipo que aprieta mucho en su campo" y remarcó que "ambos nos jugamos mucho y será un encuentro muy complicado en el que será difícil ganar, que es lo único que nos vale y con esa mentalidad tenemos que ir a Vitoria sabiendo que en las últimas jornadas siempre hay sorpresas y buscaremos el más difícil todavía".



El Alhama, que lleva seis jornadas sin vencer -tres empates y tres derrotas en esta racha-, mantiene las bajas de las lesionadas de larga duración Lucía Ramírez, Helena Torres y Carmen Fresneda, mientras que Daniela Arques se perderá el encuentro al estar con la selección española sub-17 disputando el Campeonato de Europa de la categoría en Tallin, capital de Estonia. Raquel Morcillo, por su parte, está entre algodones, al arrastrar molestias.



El once que podría disponer Randri es el formado por Laura Martínez, en la portería; Olivia Oprea, Lena Pérez, Judith Caravaca y Astrid Álvarez, en la defensa; Aldrith Quintero, Lucía Martínez y Miriam Rodríguez "Kuki", en el centro del campo; y Marina Martí, Charity Adule y Jade Boho Sayo, en la delantera.