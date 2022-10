Alhama CF ElPozo busca estrenar victoria ante el Valencia

El Alhama Club de Fútbol ElPozo buscará este domingo en casa y frente al Valencia Féminas sus primeros puntos en la Liga F tras haber perdido los tres encuentros que ha disputado en su estreno en la máxima categoría nacional en su versión femenina.

El encuentro, programado para las cuatro de la tarde en el estadio José Kubala del complejo Guadalentín, podría suponer el debut de Raquel Pinel, delantera jienense de 28 años que ha sido fichada esta semana por la entidad murciana y que tendría la ocasión de jugar como azulona ante uno de sus ex.

Las de Juan Antonio García "Randri" comenzaron el campeonato perdiendo en casa por 2-3 frente al Levante Unión Deportiva, luego siguieron con un 1-0 adverso ante el Sporting de Huelva y en su último compromiso por un 3-1 en el feudo del Levante Las Planas.

Con esos precedentes llega el momento de retomar la competición tras el parón liguero por compromisos internacionales de selecciones y las alhameñas lo harán ocupando el penúltimo puesto de la tabla e igualadas con el Deportivo Alavés, que es el colista y el otro equipo de los 16 que militan en la categoría que aún no ha puntuado.

Para esta cita se mantiene la única baja por lesión de la defensa Érika Sastre para medirse a un rival que es octavo con cuatro puntos y al que ha destacado Randri.

"El Valencia perdió en el campo del Real Madrid por 2-0, le ganó en casa al Sevilla por ese mismo resultado y empató a cero en un difícil campo como es Huelva. Es un equipo mejorado con respecto a la campaña anterior y seguro que nos lo pondrá muy difícil, pero también sabemos que si hacemos las cosas bien tendremos opciones de poder sumar y esperemos que sea con tres puntos, que es lo que buscamos", ha dicho el técnico murciano.

"Pretendemos demostrarnos que somos un equipo competitivo tras tres derrotas seguidas", ha añadido queriendo restar presión a sus futbolistas aunque sin obviar el objetivo.

"Aquí bajan dos y quedarnos el decimocuarto nos vale y creo que tendremos posibilidades de poder conseguirlo", ha asegurado.

Según Randri, "el ánimo de las chicas es espectacular y están haciendo una semana de trabajo buenísima" y el entrenador no considera que el ataque esté siendo un problema para un conjunto que ha marcado tres goles en tres partidos y ha encajado siete.

"Para nada me preocupa el gol y lo haría si no generásemos ocasiones, pero es increíble la cantidad de oportunidades que estamos creando. Sin embargo, sí me preocupa la sangría de tantos encajados en las transiciones y en minutos finales de los partidos y en eso estamos trabajando. Sin esos goles tendríamos al menos tres empates en lugar de tres derrotas", ha comentado.