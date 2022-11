El CD Algar-Celta se jugará en el Artés Carrasco

El partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol entre el Algar, de Preferente Autonómica, y el Celta se jugará el domingo a las 16.00 horas finalmente en el estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca al rechazar la Federación Española de Fútbol su disputa en el estadio Cartagonova de Cartagena por el mal estado de un terreno de juego que está siendo resembrado y habrá autobuses gratuitos para quienes deseen viajar.



La entidad deportiva de la diputación cartagenera de El Algar ha hecho pública la decisión adoptada, con lo que evita el riesgo de eliminación, y a través de un comunicado firmado por la directiva expone que la citada resiembra del Cartagonova, programada por el Fútbol Club Cartagena, no ha sido pospuesta a pesar de que el Ayuntamiento había indicado que el encuentro copero se celebraría en ese equipamiento.



"Por ese motivo y al no tener otra alternativa para celebrar el partido dentro de nuestro municipio nos hemos visto obligados a buscar otro estadio que reúna las condiciones óptimas para albergar un partido de la Copa del Rey", expone la nota hecha pública.



Es por ello que la directiva que preside José Ángel García Pellicer ha retomado las conversaciones iniciadas en su día con el Ayuntamiento de Lorca y las mismas han permitido que el choque tenga lugar en el Artés Carrasco, un escenario con capacidad para 8.000 espectadores, el doble del número de entradas vendidas hasta el momento, unas 4.000.



Desde el club algareño se piden sus "más sinceras disculpas" a los socios, simpatizantes y espectadores que hayan adquirido su entrada para asistir al encuentro en Cartagena y les ha animado a desplazarse a Lorca -casi 100 kilómetros por carretera- para apoyar al conjunto entrenado por David Bascuñana en "este día histórico para el club".



En ese sentido, se pondrán a disposición de quienes quieran subir a ellos autobuses de forma gratuita, los cuales saldrán a las doce y media del mediodía desde la plaza del Párroco José María Serrano.



Además, quienes opten por no usar la entrada verán reembolsado el importe de la misma en un lugar, día y hora por concretar.