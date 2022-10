El CD Algar-Celta se disputará finalmente en el Cartagonova

El partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que enfrentará al Algar, de preferente autonómica, con el Celta de Vigo, de primera división, se disputará en el estadio cartagenero Cartagonova y no en el Francisco Artés Carrasco, de Lorca, como se estaba planteando.



Así lo ha indicado el club horas después de pronunciarse en sentido contrario con otro comunicado sobre el partido del fin de semana del 12 y 13 de noviembre, que podría cambiar de fecha.



Tras el escrito firmado por la directiva en el que se apuntaba que ya se habían iniciado contactos con el Ayuntamiento de Lorca para que el encuentro se celebrase en esa localidad, a casi 100 kilómetros de distancia por carretera, esta tarde la entidad ha informado del paso dado por el de Cartagena para que el choque no salga del municipio.



Lo hará a pesar de que está prevista la resiembra de su terreno de juego para comienzos de noviembre tras haberlo pactado con el Cartagena, de segunda, que disputa sus encuentros como local en ese escenario.



"La impaciencia y la inexperiencia nos ha llevado a tomar decisiones equivocadas", ha señalado al tiempo que ha mostrado gratitud al ayuntamiento por su interés e implicación parapermitir que su "sueño se convierta en realidad" y apuntado que está en conversaciones con el Celta para encontrar la fecha más adecuada para el partido, que por exigencias federativas no podía disputarse en su campo por no reunir las condiciones.