Alfredo Gutiérrez: "Estoy orgulloso de vestir la camiseta de UCAM CF"

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha presentado esta mañana a Alfredo Gutiérrez en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina. El futbolista, como es habitual, ha estado arropado por Pablo Rosique, director General de Deportes de la UCAM; Juan Antonio Baños, vicepresidente; y Miguel Linares, director deportivo del Club. En esta ocasión, Iberia Vitae ha sido la encargada de patrocinar dicha presentación y por esa razón Rosa Barquero y Pedro Antonio Sánchez, dueños de la empresa de limpieza, han acompañado al extremo.

Sobre el futbolista, Miguel Linares ha remarcado que "es un extremo muy determinado que buscábamos en este mercado. Lo conocíamos de años anteriores. Él siempre nos ha mostrado sus ganas de venir y estamos muy contentos de tenerlo en nuestra plantilla".

A continuación, Alfredo Gutiérrez ha realizado sus primeras declaraciones como nuevo jugador del UCAM Murcia para la temporada 2022/23. "Quiero dar las gracias al Presidente y al Club por la oportunidad que me dan. Tenía claro que si me quedaba en 2ª RFEF, quería estar aquí. Estoy en un proyecto muy ambicioso, creo que he tomado la decisión adecuada. Estoy muy orgulloso de vestir esta camiseta", afirmó.

Sobre este inicio de pretemporada, el extremo ha remarcado que "entre todos nos estamos ayudando. Prácticamente todos somos nuevos y los entrenamientos están siendo muy buenos. Ahora toca seguir trabajando para conseguir los objetivos marcados".

Al igual que remarcó Diego Jiménez ayer en su presentación, el joven futbolista ha subrayado que "la relación con el míster es muy cercana. Nos está transmitiendo su idea y queremos adaptarnos cuanto antes a lo que quiere Molo".