El alemán Struff acaba con el sueño de Carlos Alcaraz

La gesta de Carlos Alcaraz en Roland Garros acabó en tercera ronda, donde se topó con el alemán Jan-Lennard Struff, que apenas le dio opciones, por 6-4, 7-6(3) y 6-2, en 2 horas y 16 minutos, para disputar sus primeros octavos de final de un Grand Slam.El español, el más joven tenista en alcanzar la tercera ronda de París desde 1992, no fue capaz de buscarle los fallos a un tenista muy sólido, 42 del ránking, con muchos golpes buenos en tierra batida, una montaña muy alta para el murciano.

Fue la demostración de que Alcaraz, 97 del ránking, todavía tiene mucho que aprender para rivalizar con los mejores, pese a las enormes expectativas que ha generado su aterrizaje en el circuito.

A menudo considerado el relevo natural de Rafa Nadal, el joven tenista ha firmado una proeza, superar dos rondas en Roland Garros, en una de ellas dejando fuera a un cabeza de serie, el georgiano Nikoloz Basilashvili.

Pero contra Struff las cosas se torcieron desde el principio y Alcaraz se vio obligado a remar siempre contra corriente, una losa mental para su joven mente.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero reconoce que tiene todavía que solidificar su mente para afrontar este tipo de torneos. Impaciente, no supo contrarrestar el juego de su rival.

Las cosas fueron de mal en peor. Tras ceder el primer set, alargó el segundo hasta el juego de desempate, que también cayó del lado del germano. Con dos sets en contra, la resistencia del español fue aminorándose.

Struff buscará los cuartos de final contra el argentino Diego Schwartzman, décimo cabeza de serie, que derrotó a otro germano, Philipp Kohlschreiber, 6-4, 6-2 y 6-1









"Volveré más fuerte"

Carlos Alcaraz mostraba una decepción moderada tras perder en tercera ronda de Roland Garros, porque la tristeza de la derrota quedó compensada por el gran torneo que ha completado.

"Estoy un poquito decepcionado con la derrota pero hay que ver la página completa, he completado un gran torneo, muy positivo. He crecido mucho como jugador para el futuro", dijo el murciano tras caer derrotado contra el alemán Jan-Lennard Struff por 6-4, 7-6(3) y 6-2.

"En estos torneos busco aprender, seguir creciendo. He dado un gran avance en eso. El año que viene volveré mejor, más fuerte y más preparado", aseguró.

Alcaraz aseguró que "se aprende más de las derrotas que de las victorias" y se llevó como lección afrontar a rivales de la talla de Struff.

"Hay que seguir jugando, viviendo experiencias. Este partido me dará que aprender, a saber gestionar los momentos difíciles, cuando te meten presión al resto, a no dar una bola por perdida, estar ahí, sabiendo que el otro habrá algún momento en el que aflojará", comentó.

"Estoy muy orgulloso de mi mismo, de saber que he crecido como jugador y como persona, que he competido contra grandes jugadores, que he sabido mejorar las cosas que tenía que mejorar", seña

"Estoy creciendo y me alegra sabe que lo estoy haciendo rápido, pasando etapas. En este toreo me ha hecho aprender muchísimo, eso es con lo que me quedo", señaló.

Sobre su derrota contra Struff, Alcaraz reconoció que en ningún momento salió a por la victoria, demasiado temeroso del rival

"No es fácil jugar contra Struff, te mete mucha presión al resto y saca bien, no es fácil llevar el ritmo del partido. Al final juegas a no perder el saque, porque te mete mucha presión, no fácil romperle el servicio. He jugado muy retenido, por no querer perder no he ido a ganar. Así no se puede ganar, hay que ir a por la victoria", agregó.

Alcaraz, que tiene 18 años, ha jugado por vez primera en su carrera seis partidos en un torneo ATP, los tres de la fase previa y tres en el cuadro final.

Se ha convertido en el jugador más joven en alcanzar la tercera ronda de Roland Garros desde 1992 y en el más joven en hacerlo en un Grand Slam desde que Rafa Nadal lo hiciera en el Abierto de Australia de 2004 con menos de 18 años.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado