Alejandro Valverde quiere volver a saborear el triunfo en la Clásica de San Sebastián

La baja a última hora de estrellas como Julian Alaphilippe, Nairo Quintana o Wout Van Aert allana el camino a otros favoritos en la Clásica San Sebastián que se disputa este sábado, como Tadej Pogacar, el murciano Alejandro Valverde, Simon Yates o Remco Evenepoel, en una prueba dura con seis puertos de montaña.



La baja del belga Van Aert en el último momento priva a esta carrera, incluida entre las grandes del UCI World Tour, de uno de sus principales alicientes, pero la Clásica tiene todavía mucho tesoro escondido y una participación de lujo.



Yates acaba de ganar, mostrando su gran momento de forma, el Gran Premio Villafranca y la Vuelta a Castilla León; Evenepoel conoce lo que es vencer esta prueba con 19 años hace tres temporadas y Tadej Pogacar es un superclase.



Además están los "tapados" como Mikel Landa, Geraint Thomas o el italiano Vicenzo Nibali, que pueden ocupar la parte alta de la clasificación.



Movistar Team tiene esta cita marcada en su calendario. Valverde la ha ganado en dos ocasiones, la última en 2014, además de haber sido podio en otras tres oportunidades, cuenta además con el mejor palmarés de todo el pelotón en esta prueba en un momento en el que los puntos son oro para este equipo, ahora que el descenso de categoría es una seria posibilidad.



El corredor murciano será homenajeado en la salida por su trayectoria profesional.



Pogacar no tendrá enfrente al poderoso Jumbo Visma del último Tour de Francia, un equipo no contará ni con Van Aert ni con el vencedor de esa prueba reina del ciclismo, el danés Jonas Vingegaard, cuyas ausencias fueron anunciadas el jueves.



La Clásica tiene 224 kilómetros y seis puertos puntuables, el mítico Jaizkibel y sobre todo el Alto de Murgil, de segunda categoría ya que no tiene mucha altura pero sí una carretera retorcida y en constante pendiente que da acceso al tramo que lleva a la meta.



La clasificación general del UCI World Tour la encabeza Tadej Pogacar con 4431 puntos, seguido de Roglic (3965) y Van Aert (3571). El norteamericano Nelson Powles se adjudicó la última edición pero no podrá reeditarlo al causar baja a última hora.-