Alejandro Valverde se queda a las puertas del triunfo

Alejandro Valverde (Movistar) no pudo defender el maillot de líder en la última etapa del Giro de Sicilia ante el ataque demoledor del italiano Vincenzo Nibali, a quien felicitó por su triunfo final en la línea de meta.

"Enhorabuena a Vincenzo por la victoria. No esperaba que fuesen a saltar ni él ni Bardet desde tan abajo en la última subida, pero sí tenía claro que saltarían. No he salido a por Nibali en ese momento, creía que podría controlarlo, pero ha subido muy bien. Una vez que tenía muy claro que no podríamos cogerlo me he limitado a que no se fuera nadie en el grupo de atrás para asegurar la 2ª posición", comentó Valverde.

Valverde, de 41 años, se refirió a algunas molestias producto de la caída en la tercera etapa cuando se acababa de imponer.

" Está claro que una caída como la de ayer no ayuda, que el golpetazo el cuerpo lo ha notado, tengo un agujero grande en el codo-, pero estoy mejor de lo que esperaba que iba a estar hoy después de la caída", explicó.

A pesar de no haber podido ganar el Giro de Sicilia, el murciano se encuentra animado ante una semana que desembocará en Il Lombardia, uno de los monumentos de la temporada.

"Para mí esta semana significa mucho. Estar aquí, a este nivel tras la lesión y la operación de clavícula es para estar contento. Una etapa y segundo en la general, ante Nibali, Bardet, Covi y demás gente, que están a muy buen nivel, es para estar conforme"