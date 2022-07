Alejandro Valverde, homenajeado por su compromiso con el ciclismo de cantera

Alejandro Valverde, aún con las magulladuras que le causó el atropello del que fue víctima el pasado sábado, avanzó este miércoles, durante el homenaje del equipo que promueve y patrocina, el Valverde-Ricardo Fuentes, que correrá la Clásica de San Sebastián y la Vuelta a Burgos, citas previas antes de la Vuelta a España.

El ciclista de Las Lumbreras (Murcia), de 42 años, sintió el calor y el apoyo de los corredores y técnicos del conjunto murciano, así como del director general de Deportes, Francisco Sánchez, y del presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, Miguel Fernández, que quisieron rendirle tributo por su apuesta por la cantera.

"Es un honor contar con este equipo y poder devolver al ciclismo parte de todo lo que me ha dado durante tantos años, un deporte con el que he disfrutado mucho y he aprendido valores de vida", declaró Valverde.

El ciclista del equipo Movistar avanzó que ha vuelto a entrenar tras el accidente del fin de semana "con la idea de correr en San Sebastián y en Burgos" antes de tomar la salida en la Vuelta a España el 19 de agosto en Utrecht (Países Bajos).

Los jóvenes ciclistas Sergio Geerlings y Tania Silvente, en representación de todos sus compañeros, destacaron "el apoyo, los consejos y la disciplina de club que, además de darnos la posibilidad de competir en pruebas nacionales, nos permite crecer y desarrollarnos como ciclistas y personas".

El conjunto que promueve Valverde ha cumplido su novena temporada impulsando el ciclismo de base con una estructura que da cabida a equipos de las categorías élite y sub-23, féminas y júnior, además de una escuela mixta formada por más de una treintena de niños y niñas.