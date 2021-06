Alejandro Gómez: "Tenemos claro que Sito Alonso es nuestro entrenador"

En el acto de presentación de la renovación de Sito Alonso, ha estado presente el director general del club, Alejandro Gómez, quien ha presentado al técnico madrileño, el cual ha estado demostrando gran implicación tanto en la plantilla como a nivel general de club y de cantera.

Alejandro Gómez ha comentado que están esperando al 15 0 16 de Junio, para que le comuniquen las plazas de la FIBA Champions League, competición que hace años eligieron por ser la clasificación deportiva el mérito para poder jugarla y no ser una liga cerrada.

Sobre la posible continuidad de Tomás Bellas y Rojas, el español se encuentra bien en el equipo, por lo que parece que seguirá una temporada más, mientras el dominicano no está tan claro, ya que el director general ha dejado en el tejado del capitán su continuidad dependiendo de lo que quiera el jugador.

También, ha explicado que no se debe exigir al equipo no conseguir objetivos como el playoff o la Copa, ya que el presupuesto del club no es está a ese nivel, aunque el equipo de la talla y consiga luchar por estos objetivos cada campaña.

Respecto a la posible renovación Frankamp y de Taylor, Alejandro Gómez ha explicado que los agentes ya tienen las ofertas de renovación pero que cada vez es más difícil conseguir que vengan jugadores, ya que compiten con grandes clubes y presupuestos.

Por último, Alejandro Gómez ha confesado que Malmanis tiene un contrato que puede renovar el club, por lo que dependerá de muchos factores la renovación del jugador, sobre todo los cupos españoles que habrá en el mercado.