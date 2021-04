Alejandro Gómez: “Cuando Di Leo se lesionó, le ofrecí la renovación”

Tras la buena racha de victorias del UCAM Murcia CB y el gran rendimiento que están dando lso últimos refuerzos de la plantilla, como Webb, Taylor y Kostas Vasileaidis, en Deportes COPE Murcia hemos querido entrevistar a una de las piezas clave de este proyecto, el director general del club, Alejandro Gómez.

El madrileño ha comenzado la entrevista comentando su felicidad por poder contrarrestar las situaciones negativas que ha tenido el club universitario en lo que llevamos de temporada.

Unas situaciones negativas donde destaca las bajas de los dos tiradores del equipo como Jok y David Di Leo, algo que valora como el “peor año” desde que está en el UCAM Murcia CB.

Alejandro Gómez ha confesado que “tuvieron suerte” a la hora de reforzar el equipo durante esta campaña, a pesar de las dificultades de la pandemia y las presupuestarias respecto a otros equipos o ligas.

Sobre el rendimiento del equipo, el director general ha calificado al club como “guerrero” al ser más fuerte en los peores momentos, algo que sucedió en el pasado partido frente al Real Betis.

Respecto al próximo rival, Acunsa GBC, el madrileño cree que “será el partido más difícil que el de Baskonia”, un partido en el que los positivos se antoja difícil que puedan jugar y en el que se suma otro jugador que se ha encontrado mal y se ha ido a casa por precaución.

Alejandro Gómez ha dejado claro que tiene hueco en la plantilla por su pasaporte georgiano pero que actualmente solo está haciendo trabajo individual, por lo que todavía no está recuperado y no tiene el alta médica.

El que sí que está para jugar, es David Di Leo, quien se le ofreció la renovación tras lesionarse, algo que el agente del americano no respondió y la lesión de Frankamp, provoca que no tenga sitio en las convocatorias, aunque Alejandro Gómez ha añadido que no va a salir del club esta temporada.

El director deportivo ha confesado que lo más probable es que no habrá público en este final de temporada, algo “que no entiende” el madrileño, ya que en otros deportes o en otras categorías si está permitido, situación que está lastrando económicamente a la ACB y sus equipos esta campaña.

Por último, Alejandro Gómez ha tenido el primer contacto con el nuevo concejal de deportes, quien le ha trasmitido buenas sensaciones, las mismas que tiene el presidente Mendoza, quien está siempre atento a la actualidad del grupo.