Carlos Alcaraz se estrenó este sábado en el Masters 1.000 de Roma con victoria en la segunda ronda del torneo ante su compatriota Albert Ramos, al que batió en dos sets, por 6-4 y 6-1, en el día que recuperó el número uno del circuito.



No falló el actual campeón del Masters 1.000 de Madrid. No hubo sorpresas en el que fue su estreno en el Foro Itálico en el que, además, recuperó el número uno del circuito al sumar diez puntos solo por salir a jugar.



En un día gris que amenazó con acabar con toda la jornada, emergió con su habitual camiseta verde fosforita para dar color al día en una pista central en la que tanto jugadores como árbitro fueron españoles.



Fue Ramos el que, sin embargo, empezó fuerte el partido, imponiéndose desde el resto y aprovechando un inicio errático del murciano.



Pero no tardó demasiado Alcaraz en adaptarse y en hacer tres juegos seguidos, recuperando el saque y dando el golpe definitivo en el décimo juego y encarrilar la victoria.



Ya en la segunda manga, el joven de 20 años desató su potencial, más asentado en la tierra batida italiana en la que no dio opción a la sorpresa. Se puso 3-0 con autoridad y mantuvo la ventaja sin problema, mostrando un nivel parecido al de Madrid.



Sentenció el murciano a su compatriota con otra rotura, la segunda del set, en el sexto juego para ponerse 5-1 y certificar el billete con un juego en blanco.



Sólida victoria en menos de hora y media en la pista central con la que accede a tercera ronda, en la que se medirá al ganador del duelo entre el checo Jiri Lehecka (39) y el húngaro Fabian Marozsan (135).