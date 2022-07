Alcaraz: "Me voy con la cabeza alta"

Carlos Alcaraz, que cayó este domingo en los octavos de final de Wimbledon, afirmó que se va con la "cabeza alta" del torneo tras perder con Jannik Sinner.

"No he empezado bien. He empezado muy nervioso", comentó el español en rueda de prensa. "He cometido muchos errores en los dos primeros sets. Jannik ha jugado muy bien, mejor que yo. Empezar 2-0 es un hándicap, es muy complicado darle la vuelta. No aproveché mis oportunidades en el cuarto, perdí muchos puntos de 'break'. En Roland Garros también empecé muy mal. Tengo que mejorar con eso".

"No venía con muchas expectativas", dijo Alcaraz, que no había podido jugar en hierba esta temporada antes de Wimbledon. "Me voy con la cabeza alta, me voy tras un gran partido con Sinner, sabiendo lo que tengo que mejorar, que es mucho, sobre todo en los Grand Slam. Me voy bien por haber sido capaz de intentar darle la vuelta", añadió Alcaraz.

Sobre qué tiene que mejorar, Alcaraz destacó "la estabilidad mental". "Hoy como en muchos partidos ha habido muchos altibajos. A veces juego bien, a veces juego mal. Saber manejar los nervios mejor, la pista central me ha impuesto bastante".

"Me ha impuesto la esencia, lo que hay detrás de esa pista. Saber todos los partidos que histórico que se han jugado aquí. Se le dice la catedral del tenis".

Alcaraz explicó que después de Wimbledon volverá a la tierra batida y disputará Hamburgo y Umag, donde defiende título.