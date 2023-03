Alcaraz supera con solvencia a Lajovic en Miami (6-0/7-6)

El murciano Carlos Alcaraz se impuso en su encuentro de tercera ronda del Miami Open de tenis al serbio Dusan Lajovic por 6-0 y 7-6(5), y se clasificó para los octavos de final, instancia en la que se medirá al estadounidense Tommy Paul.



Es la cuarta victoria en cuatro partidos de Alcaraz sobre Lajovic. El serbio fue mucho más rival que el argentino Facundo Bagnis, logrando crear problemas al español en un segundo set que consiguió llevar hasta el desempate, aunque en ningún momento tuvo opciones reales de triunfo.



Desde el primer set dominó el murciano, completándolo con un 6-0 brillante y contundente. Mandó desde el primer momento, ganando a Lajovic su primer servicio, y sabiendo encontrar sus errores durante el resto de la tarde.



Los primeros servicios fallados por Lajovic le obligaron a no arriesgar tanto en el segundo, algo de lo que Alcaraz supo sacar ventaja siendo muy agresivo, fue la tónica habitual en el Hard Rock Stadium.



Y así continuó ganando su servicio y rompiendo el de su rival, en apenas 23 minutos llegó el segundo break y el 3-0. Nunca relajó su nivel, su derecha y la velocidad de la pista fueron demasiado para Lajovic en el inicio del encuentro.



En 31 minutos se completó el 6-0 del primer set y Alcaraz celebró mirando a Juan Carlos Ferrero en la grada. El murciano igualó con este la estadística de más sets ganados en Masters 1.000 antes cumplir los veinte años con Rafa Nadal. Ambos suman cuatro en estos momentos.



Fue más larga la segunda manga, como sucedió el viernes, pero siempre con Alcaraz por delante en el marcador. Lajovic defendió mejor su saque y estiró cada punto, pero la gran mayoría de estos, a nueve o más golpes, terminaron del lado del español.



Al 5-3 se llegó tras uno de los juegos más disputados del encuentro. Estuvo más fiable Lajovic en su respuesta al servicio de Alcaraz. El número uno del mundo parecía por momentos 'accesible' con errores no forzados.



En el décimo juego del segundo set, con Alcaraz sirviendo para ganar el partido, Lajovic consiguió forzar cuatro errores al español, lo que le permitió empatar la manga 5-5 y meterse de nuevo en el set, y en consecuencia en el partido.



Ganó Lajovic también el undécimo juego y le dio la vuelta al set para el 6-5, asegurando al menos el desempate. Y la reacción de Alcaraz no se hizo esperar, ganó su servicio para llevarlo al desempate.



No quiso el murciano quedarse más tiempo en el Hard Rock Stadium, pues un tercer set podía ser demasiado y el objetivo, según manifestó el viernes, era no pasar tanto tiempo en pista. Se aplicó el cuento en el desempate recuperando por momentos su mejor versión y sentenciando con un peleado 7-5.



Su tercer saque ganador de la tarde llegó para poner el 5-2 en el desempate, y un resto agresivo le llevó al 6-2. Alcaraz tuvo cuatro bolas de partido, y no fue hasta la cuarta, desaprovechando su saque, cuando sentenció en un revés a dos manos.



Lajovic lo peleó hasta el último suspiro y fue un rival muy digno en el segundo set, celebró en muchos puntos consciente de la dificultad de encarar a un rival al nivel al que se encuentra el murciano.



El siguiente juego de Alcaraz será ya en octavos, este próximo martes ante Tommy Paul, uno de los tenistas más en forma del circuito y al que la estadística avala, ya que ha ganado sus últimos doce enfrentamientos ante españoles.



Paul eliminó al español Alejandro Davidovich este mismo domingo y ganó el único precedente ante Alcaraz, el año pasado en Montreal.