Alcaraz sufre para superar a Neves en Río

Carlos Alcaraz sufrió más de lo esperado para ganar en su debut en el Abierto de Río de Janeiro ante el brasileño Mateus Alves, que ocupa el puesto 556 de la clasificación ATP y al que derrotó por 6-4 y 6-4, en un partido que empezó el martes y finalizó este miércoles por la lluvia.



A Alcaraz, defensor del título, número 2 del mundo y quien viene de ganar el Abierto de Argentina, le costó engrasar la maquinaria sobre la tierra batida del Jockey Club Brasileño frente a un rival invitado por la organización.



Después de que el partido fuera suspendido el martes por la lluvia cuando vencía por 6-4 y 5-3, el español necesitó menos de cinco minutos este miércoles para confirmar su victoria en un partido de una hora y 56 minutos.



El vigente campeón del Abierto de Estados Unidos se medirá en octavos en Río al italiano Fabio Fognini (86 ATP), que se impuso al chileno Marcelo Barrios Vera (196 ATP) por 6-2 y 6-3 en un partido de una hora y 30 minutos.



Fognini, que fue finalista del Abierto de Río en 2015 tras imponerse en semifinales a Rafael Nadal, fue precisamente la víctima de Alcaraz en las semifinales en Brasil el año pasado, cuando el murciano conquistó su primer título de un torneo ATP.



El italiano igualmente tuvo que reanudar este miércoles un partido que fue suspendido por la lluvia el martes, cuando vencía por 6-2 y 6-5.



En su debut en Río en 2023 tras el título en 2020, el guión no le salió como esperaba al murciano. Alves le hizo un break de primeras en blanco y se puso 0-2 para jolgorio de un público incrédulo.



Reaccionó rápido el español y en la secuencia recuperó el break. 2-2.



Superado el susto, los dos tenistas mantuvieron sus saques hasta el séptimo juego, cuando Alcaraz rompió la resistencia del brasileño para ponerse 4-3 al saque.



Aupado por el público local, Alves no dio el set por perdido y obligó al español a ganar sus saques para llevarse un primer asalto que duró 49 minutos.



A pesar de verse por detrás en el marcador ante todo un campeón de Grand Slam, la joven promesa brasileña no bajó los brazos en el inicio del segundo set.



Comenzó ganando su servicio y llegó a meterle miedo a Alcaraz al igualar un 40-0 al resto.



A Alves le corría una barbaridad la derecha y al número 2 del mundo le costaba meter primeros saques.



El ímpetu de la joven promesa de Sao José do Rio Preto siguió vivo hasta el quinto juego del segundo set, cuando perdió su saque por culpa de un par de golpes magistrales de Alcaraz.



Fue un espejismo, pues el nacido en El Palmar no mantuvo la rotura y permitió a Alves igualar el set a tres.



En ese momento, el partido se paró unos instantes para desalojar parte del público del Jockey Club por motivos de seguridad ante los numerosos rayos que iluminaban el cielo de la capital fluminense, y comenzó a llover ligeramente.



Le vino mal el cambio de condiciones meteorológicas a Alves, que perdió su saque de forma agónica y permitió a Alcaraz ponerse 4-3 y sacando.



La lluvia ganó en intensidad y el partido tuvo que suspenderse en el momento en que Alcaraz se disponía a restar para cerrar el partido con 5-3 a su favor.



Este miércoles, en la reanudación, Alves confirmó su servicio y descontó a 5-4, pero el español también confirmó el suyo sin perder ningún punto para vencer la manga por 6-4 y el partido por 2-0.