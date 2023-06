Alcaraz: "Me siento uno de los favoritos para Wimbledon"

Carlos Alcaraz, ganador este domingo en Queen's, manifestó que se ve como "uno de los favoritos" para Wimbledon, aunque matizó que necesita "más experiencia".

"Si voy sin expectativas, puedo ganarlo", bromeó el murciano en rueda de prensa, parafraseando lo que dijo al comienzo del torneo, cuando no se veía como uno de los favoritos.

"Ahora puedo tener mucha confianza. Me siento unos de los favoritos para Wimbledon, pero sinceramente, necesito más experiencia, solo he jugado once partidos en hierba", añadió el español.

"Me considero un buen jugador en hierba, con todas las armas que tengo. Voy a Wimbledon con mucha confianza. He visto una estadística de que Novak ha ganado más partidos que el resto de los otros 20 favoritos. Es el gran candidato. Tengo que dar mi máximo para tener oportunidades", respondió el murciano.

Número uno en Wimbledon

Carlos Alcaraz partirá en el próximo torneo de Wimbledon como primer cabeza de serie.

El murciano será el principal favorito por delante de Novak Djokovic que, tras la victoria del español en Queen's, queda relegado al segundo puesto. En cualquier caso, no se podrán ver las caras hasta la final.

Desde 2021, Wimbledon se adscribe a los ránkings oficiales para organizar sus cabezas de serie. Hasta 2007, el torneo cambiaba a su parecer el orden de los mismos, con el objetivo de favorecer a los mejores tenistas en la superficie, y desde 2007 en adelante aplicaron una fórmula para que los tenistas que tuvieran mejores resultados en los dos últimos años en hierba ganaran posiciones.

Carlos Alcaraz Garfia afrontará el torneo de Wimbledon crecido por su buen papel en el ATP 500 de Queen's, en el que logró el título para asaltar el primer puesto de la clasificación del tenis mundial y reforzado por sus buenas prestaciones jugando en hierba, superficie en la que ganó nueve de los 11 partidos que llevaba disputados, un porcentaje del 81,8% que roza el que presenta en tierra batida -81,1%- y supera el que tiene en pista rápida -75%-.



El joven tenista murciano, de 20 años, vuelve a aparecer en el primer lugar del ranking internacional pues, con los 500 logrados en Londres, acumula 7.675 puntos por los 7.595 que mantiene el serbio Novak Djokovic.



Bastante más atrás se sitúan el ruso Daniil Medvedev, tercero con 5.890; el noruego Casper Ruud, cuarto con 4.960; el griego Stefanos Tsitsipas, quinto con 4.670.



Los puestos del sexto al décimo los ocupan el danés Holger Rune, con 4.510; el ruso Andrey Rublev, con 4.255; el italiano Jannik Sinner, con 3.345; y los estadounidenses Taylor Fritz, con 3.310; y Frances Tiafoe, quien cierra el top 10 con 3.085. El segundo español en la lista es el asturiano Pablo Carreño, vigésimo con 1.640.



Los progresos de Alcaraz jugando sobre hierba le permitieron vencer en Queen's, recuperar el número 1 y presentar ya un 81,8% de victorias en ese terreno tan particular y que requiere una adaptación especial por el bote de la bola y las complicaciones para llegar a la pelota sin resbalar.



En arcilla, donde conquistó dos veces los torneos de Madrid y Barcelona, más el de Río de Janeiro, Buenos Aires y Umag, Alcaraz ganó 64 de sus 78 partidos como profesional, es decir el 82,1% de los disputados.



Mientras, en pista dura, superficie en el que el de El Palmar se proclamó ya campeón en el Abierto de Estados Unidos y también en Miami y en Indian Wells, logró el triunfo en 57 de 76 encuentros para un promedio del 75%.



El pupilo de Juan Carlos Ferrero, antes de Wimbledon, que es el tercer Grand Slam de la temporada, estará en el torneo de exhibición de Hurlingham, también en Inglaterra, en el que tiene programados partidos ante Rune el miércoles y el austriaco Dominic Thiem el viernes.