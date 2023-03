Alcaraz: "No siento demasiado la presión, sé lo que tengo que hacer"

Carlos Alcaraz, flamante campeón de Indian Wells, llega al Masters 1.000 de Miami sin sentir "demasiado la presión" por ser el vigente campeón y aseguró este martes que sabe lo que tiene que hacer, jugar "relajado".



"No siento demasiado la presión, sé lo que tengo que hacer. Tengo que jugar relajado y no enfocarme en si estoy perdiendo o en si estoy jugando bien. Mi objetivo siempre es el mismo, sentirme cómodo en pista", afirmó Alcaraz en su primera rueda de prensa en Miami.



"Quiero disfrutar del tenis e intentar pensar positivo cuando juego. Es por eso que ahora estoy jugando a un buen nivel. Disfruto de cada segundo y juego relajado", agregó.



Alcaraz llega a Miami tras conquistar el cuarto Masters 1.000 de su carrera en Indian Wells, con una exhibición ante el ruso Daniil Medvedev que también le devolvió la primera posición en el ránking mundial.



Para mantener el liderato en el ránking, Alcaraz, de 19 años, debe confirmarse como campeón en Miami. De no hacerlo, el serbio Novak Djokovic, ausente por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, recuperará el cetro.



El murciano vive un gran momento de forma y mostró un tenis magnífico en Indian Wells. Sin embargo, destacó que tiene margen de mejora.



"Siempre digo que puedo mejorar un poco en todo. Tienes que mejorar, que ser mejor cada día. Es lo que los grandes jugadores, por ejemplo los '3 grandes' (Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic), hicieron en sus carreras. Mejorar un poco cada día", dijo.