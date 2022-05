Alcaraz: "Me sentí muy especial el día del debut"

El tenista murciano Carlos Alcaraz reconoció haberse sentido "muy especial" al saltar a la pista central de Roland Garros, el lugar donde consiguió su primer triunfo en esta edición del Grand Slam de tierra batida.

"Cuando he entrado, me ha sorprendido. Al decir mi nombre me han animado, mucha gente aplaudía, me he sentido muy especial. He visto a los mejores jugar en esta pista y poder verme ahí, me he sentido muy especial. Me gustaría levantar el trofeo en esa pista delante de todo el mundo", dijo el murciano tras derrotar al argentino Juan Ignacio Londero por 6-4, 6-2 y 6-0.

"Me ha sorprendido que haya tanta gente apoyándome, me siento muy afortunado de vivir estas experiencias en París. Lo voy tomando cada vez más normal, pero sorprende un poco", comentó.

Alcaraz aseguró que comienza a darse cuenta de que es una de las sensaciones del torneo. "Miro las redes sociales y aunque trato de aislarme, veo mi foto, mi nombre entre los candidatos a ganar el torneo, no lo puedo evitar", señaló el jugador, que estuvo en la pista central mientras que el alemán Alexander Zverev, que tiene mejor ránking, fue a la segunda más importante.

El murciano dijo que trata de controlar esa presión. "Como he aprendido muchas cosas en la pista, también he aprendido muchas fuera. Me lo tomo como motivación. Que en un año me tomen como favorito en Roland Garros, que es un Grand Slam, es una motivación extra para mí. Lo voy a intentar tomar a mi favor", agregó.

Del Alcaraz que hace un año superó la fase previa de Roland Garros y avanzó dos rondas al que llega ahora como uno de los favoritos, ha habido muchos cambios.

"He tenido que madurar rápidamente. En la gira de tierra vengo jugando bien, con confianza, me alegra saber que los jugadores me tienen respeto, trato de ponerlo a mi favor para no dejarles margen, que piensen que lo tienen cuesta arriba", dijo.

Su próximo rival será su compatriota Albert Ramos, contra quien jugó su primer partido ATP y al que también se enfrentó en Umagh, donde ganó su primer torneo.

"He jugado varias veces con él, sé que va a ser un partido muy duro, es un gran luchador en tierra, vamos a pelearlo", señaló.