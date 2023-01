Alcaraz: "Si me quitan el número 1 será porque lo merecerá más que yo"

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, declaró este martes en Murcia que 2023 será "un año de presión" para él dado su actual estatus y destacó que si el serbio Novak Djokovic o el griego Stefanos Tsitsipas le arrebatan el liderato de la ATP será "porque lo merecerá más que yo".



El joven tenista murciano, de 19 años, hizo esas declaraciones en el Teatro Romea de la capital del Segura, donde asistió como galardonado a la entrega de los Laureles que concede el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia.



"Siempre es bonito recibir un premio", indicó un agradecido Alcaraz para, a continuación, referirse a la recuperación de su lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha que padeció mientras se entrenaba y que le impidió participar en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que está en disputa en Melbourne.



"Estoy progresando bien y rápido y hace unos días volví a entrenar en la pista. Tengo muchísimas ganas de jugar, más que nunca, pues jamás estuve tanto tiempo sin competir", admitió.



El tenista de El Palmar, quien jugó su último encuentro del circuito el 4 de noviembre del pasado año en los cuartos de final del Masters 1.000 de París- Bercy -en ese choque frente al danés Holger Rune sufrió otra lesión que le hizo abandonar-, no ocultó cierta ansiedad por reaparecer, algo que hará, salvo contratiempo, a mediados de febrero en el ATP 250 de Buenos Aires.



"Estoy viendo el Abierto de Australia desde casa y se hace duro pues pienso que soy yo el que podría estar ahí, pero soy una persona positiva y creo que este parón me viene bien para darme cuenta de algunas cosas que pude hacer mejor en la pista y fuera de ella", comentó.



En Melbourne el Djokovic y Tsitsipas, grandes favoritos para llevarse el título, optan también a ocupar el lugar en el que está Alcaraz desde que ganó el Abierto de Estados Unidos el 11 de septiembre.



"Estoy pendiente de lo que hagan Djokovic y Tsitsipas, pero no me preocupa. Para quitarme el número 1 allí cualquiera de los dos tiene que ser campeón y si sucede será porque el que lo logre se lo merecerá más que yo", manifestó el español, quien tiene claro lo que le espera.



"Será un año de presión para mí por los títulos que gané en 2023 y esto es muy largo y puede empezar bien y acabar mal o viceversa", dijo.

