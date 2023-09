Alcaraz se medirá a Zverev en cuartos de final

Carlos Alcaraz (1) se enfrentará en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al alemán Alexander Zverev (12), que derrotó este lunes tras una partido maratoniano, extenuante y extremadamente agotador al italiano Jannik Sinner (6), quien no podrá tener su 'revancha' frente al español.



Alcaraz, vigente campeón del 'grande' neoyorquino, y Sinner protagonizaron el año pasado en cuartos de final un duelo inolvidable que acabó casi a las tres de la madrugada y con victoria para el de El Palmar tras más de cinco horas de tenis espectacular y vibrante.



Había mucha expectación por ver de nuevo a ambos en la pista del Arthur Ashe Stadium ("todo el mundo quiere este partido", admitió Alcaraz este lunes), pero Zverev impidió la reedición de ese cara a cara.



El alemán, que tuvo que lidiar con problemas físicos y de agotamiento, superó al italiano, con calambres y también claras muestras de fatiga, por 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3 tras una 'batalla' de cuatro horas y 41 minutos que colocó a los dos al límite de sus fuerzas.



Con alternativas para ambos tenistas y una dinámica endiablada, este partido se vivió como en una montaña rusa, se disputó en una jornada de intenso y húmedo calor en Nueva York y acabó pasadas la 1.30 de la madrugada.



En cambio, Alcaraz llegará mucho más descansado a su partido de cuartos del miércoles ya que se sacó el billete este lunes por la tarde con una victoria por la vía rápida frente al italiano Matteo Arnaldi (61) por 6-3, 6-3 y 6-4 en una hora y 57 minutos.



"Mi partido más largo aquí... Supongo que puedo decir que estoy de vuelta", ironizó Zverev nada más terminar su encuentro.



"Esto es para lo que vivo. Esto es lo que me encanta hacer. Me encantaría jugar partidos más cortos, eso por supuesto... Pero el año pasado cuando no podía jugar, esto era exactamente lo que echaba de menos: jugar hasta la 1.30 frente a un Arthur Ashe Stadium lleno. No hay nada mejor", aseguró.



El de Hamburgo tuvo un 2022 muy desafortunado ya que se lesionó en el tobillo en Roland Garros y se perdió el resto del año.



Cuestionado sobre su duelo contra Alcaraz, Zverev sonrió admitiendo que tendrá que recuperarse cuanto antes pero quiso lanzar un mensaje: "Estoy aquí para jugar".



Alcaraz y Zverev han jugado en cinco ocasiones hasta la fecha con tres triunfos para el teutón y dos para el murciano.



No obstante, el último precedente, en el Masters 1.000 de Madrid, fue para Alcaraz por 6-1 y 6-2 este año.



"Hemos jugado grandes partidos. Está jugando realmente bien. Este año está encontrando su mejor nivel de nuevo", afirmó Alcaraz este lunes sobre Zverev.



El alemán tiene cuentas pendientes con el Abierto de EE.UU. ya que en 2020 disputó la final contra el austriaco Dominic Thiem, ganó los dos primeros sets pero finalmente acabó perdiendo el partido en cinco mangas.



El vencedor del Alcaraz-Zverev tendrá que lidiar en semifinales con el ganador del partido de cuartos entre los rusos Daniiil Medvedev (3) y Andrey Rublev (8).



Al margen de lo deportivo, uno de los momentos de la noche en el Zverev-Sinner llegó en el cuarto set cuando el alemán acudió al juez de silla para quejarse de un espectador de las primeras filas que había gritado lemas nazis.



"Ha dicho la frase más famosa en el mundo de Hitler. Eso no es aceptable. Es increíble", dijo Zverev.



Minutos después, la seguridad del Abierto de EE.UU. expulsó a un espectador del estadio.