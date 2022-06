Alcaraz: "Intento copiarme de los mejores"

Carlos Alcaraz, quinto cabeza de serie en Wimbledon, aseguró que se ha fijado en los movimientos de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray en hierba para mejorar su juego en esta superficie.

El murciano, que compite por segunda vez en Wimbledon, arranca este lunes su torneo contra el alemán Jan-Lennard Struff y pasó este domingo por rueda de prensa como uno de los favoritos al certamen.

"Intento no pensar en las expectativas de la gente", dijo Alcaraz, que ha ganado esta temporada dos Masters 1.000 y dos ATP 500. "La gente quiere que gane siempre y no piensa más allá. Cuando pierdes es una decepción para la gente, No para mí. A cada torneo que voy juego para mí, juego para mi gente, para mi gente más cercana. Mientras no les decepcione a ellos es otra historia. Intento apartar las expectativas de la gente", añadió.

Alcaraz se ha entrenado esta semana en Wimbledon con una protección en el codo, debido a unas molestias que le obligaron a bajarse de Queen's.

"Me encuentro bastante bien, ha sido una semana positiva. El codo me ha respetado bastante bien. Ninguna molestia. Estamos adaptándonos a la hierba, a jugar con la protección del codo, que nunca había jugado con ella. De momento me está yendo bastante bien. Lo importante es que estoy jugando sin pensar en el codo. Estamos preparados al 100 %", afirmó.

Por los problemas en el codo, Alcaraz tuvo que renunciar a jugar torneos previos y solo pudo disputar dos exhibiciones en Hurlingham, ambas saldadas con derrotas en dos sets. La transición de la tierra batida a la hierba es la más dura del circuito y Alcaraz habló de la adaptación que ha tenido que hacer.

"La movilidad en hierba para mí es lo más complicado. Personalmente en la hierba cuesta arrancar, cuando te hacen una dejada, cuando te desplazan a un lado. Ese primer paso rápido me cuesta, estoy trabajando en ello. Intento copiarme de los mejores, de Rafa, de Roger, de Novak, de Andy, que para mí son los mejores en tema de movimientos", apuntó.

Además, el pupilo de Juan Carlos Ferrero relató cómo ha cambiado este año su alojamiento en el torneo, del hotel del año pasado a alquilar una casa cerca del All England Club, como hacen habitualmente otros jugadores como Novak Djokovic y Rafael Nadal.

"Este año hemos alquilado una casa por aquí cerca, lo cual es más cómodo para nosotros porque el año pasado estuvimos en un hotel y con el tráfico tardábamos una hora en coche y era mucho, una hora de ir y otra de volver. Era mucho tiempo perdido".

"Ahora venimos andando, tardamos menos tiempo. En la casa jugamos al parchís, al ajedrez con mi equipo. También me pongo a veces a cocinar, que no soy muy manitas para ello, pero es algo que me gustaría aprender y lo intento", dijo Alcaraz, que también explicó de dónde le viene la afición por el ajedrez.

"Mi abuelo fue quien me enseñó a jugar al ajedrez, Mis hermanos y mi padre también jugaban. En mi equipo hay gente que juega muy bien, como Juan Carlos o Albert (su agente). Nos divertimos jugando. Me ayuda para muchas cosas. El ajedrez es muy de intuir qué va a hacer el otro, de hacer movimientos por delante y el tenis es muy parecido, saber dónde te va a tirar el otro, intuir los golpes"