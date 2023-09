La regularidad de Carlos Alcaraz al más alto nivel la demuestra el joven tenista murciano, de 20 años, con sus cuartas semifinales consecutivas en un Grand Slam y yendo en el Abierto de Estados Unidos a por el que sería su tercer título en un major ya con su mejor bagaje de victorias-derrotas en un año como profesional, un 58-6 con el que mejora el 57-13 de 2022.



El triunfo del primer cabeza de serie del US Open ante el alemán Alexander Zverev, al que se impuso por 6-3, 6-2y 6-4 en los cuartos de final le permitirán buscar este viernes la final del domingo en el choque que disputará frente al ruso Daniil Medvedev, que superó a su compatriota Andrey Rublev por 6-4, 6-3 y 6-4.



Es la undécima presencia del de El Palmar en un cuadro final de Grand Slam y lleva los cuatro últimos estando entre los cuatro jugadores que pelean por el título.



El pupilo de Juan Carlos Ferrero fue campeón en Wimbledon superando en la final al serbio Novak Djokovic por 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4, semifinalista en Roland Garros cayendo precisamente frente al de Belgrado por 3-6, 7-5, 1-6 y 1-6, no participó por lesión en el Abierto de Australia y conquistó el US Open del pasado año imponiéndose al noruego Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6 (1) y 6-3.



En sus siete primeras participaciones en los major su tope estuvo en los cuartos de final que firmó en París en 2022 y antes en Nueva York en 2021.



En lo que hace referencia al torneo estadounidense son 12 los triunfos seguidos en Flushing Meadows y 16 victorias en 17 partidos en la cita que cierra la temporada en cuanto a los Grand Slam se refiere



Sólo perdió en los cuartos de 2021 cuando apenas tenía 18 años ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 3-6, 1-3 y retirada por una lesión abdominal.



En dos días ante Medvedev estará en juego una nueva final y continuar con su gran racha en Nueva York.



Será el cuarto encuentro entre el palmareño y el de Moscú, que a sus 27 años es el jugador número 3 del ranking ATP. El ruso salió triunfador en el primero de los tres ya disputados, en la segunda ronda de Wimbledon 2021 por 4-6, 1-6 y 2-6, pero en los dos siguientes, ya en este 2023, venció el español, en la final del Masters 1.000 de Indian Wells por 6-3 y 6-2 y en las semifinales de Wimbledon por un triple 6-3.



La otra semifinal enfrentará a Djokovic y al estadounidense Ben Shelton.