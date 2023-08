Alcaraz defiende 2.380 puntos y Djokovic 2.850 este año en la pelea por el número 1

El número 1 del circuito tenístico mundial es cosa de dos, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, separados a día de hoy por 20 puntos, y en el tramo final de la temporada mientras el español defenderá 2.380 el serbio expondrá 2.850 ya a partir del Abierto de Estados Unidos, que se celebrará del 28 de agosto al 10 de septiembre.



El joven tenista de El Palmar, de 20 años, y el veterano de Belgrado, de 36, se disputan el liderato de la clasificación ATP y la diferencia se redujo de forma considerable tras la victoria del balcánico sobre el español en la final del Masters 1.000 de Cincinnati (7-5, 6-7 (7) y 6-7 (4) en un partido dantesco que duró 3 horas y 48 minutos.



Ahora, Alcaraz, cuyo bagaje en este año es de 53 victorias y 6 derrotas, suma 9.815 y Djokovic, con un 38-5, acumula 9.795.



Esa pequeña ventaja seguramente la perderá el murciano en el US Open. Así será con que Djokovic gane un partido por mucho que Alcaraz ganase el título que ya conquistó el pasado año en Nueva York.



El pupilo de Juan Carlos Ferrero defenderá los 2.000 puntos que le reportaron ese éxito, su primer Grand Slam que se llevó ganando en la final al noruego Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6 (1) y 6-3, mientras que Nole sólo podrá sumar dado que en 2022 no participó por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.



Ese hándicap se revertirá en los siguientes torneos. No en vano, para Alcaraz se pondrán en juego 2.380 puntos que ya ganó desde antes de jugar en Flushing Meadows el pasado año y hasta el cierre del curso.



Cabe recordar que el palmareño cayó lesionado en el partido de cuartos de final del Masters 1.000 de París-Bercy que perdió frente al danés Holger Rune y dio por finalizada su temporada sin disputar, entre otros torneos, la Copa de Maestros, en la que se ponen en juego hasta 1.500 puntos para el ganador si es que gana todos sus partidos en esa competición.



Ese torneo, para el que están clasificados tanto Alcaraz como Djokovic, por cierto lo ganó el serbio, quien no añadirá puntos a su ranking en Turín.



Carlos, tras su éxito en Nueva York, sólo disputó el referido torneo en la capital francesa y los ATP 500 de Astana y Basilea. En Kazajistán cayó en primera ronda y en Suiza en semifinales. Así pues, además de los 2.000 del US Open, defendería otros 20 de Astana, 180 de Basilea y otros 180 de París Bercy, es decir los referidos 2.380 puntos.



En cuanto a Djokovic, el de Belgrado tendría que defender 1.500 en las Nitto ATP Finals, 600 en París-Bercy, donde perdió la final ante Rune; 500 en Astana, donde conquistó el título superando al griego Stefanos Tsitsipas, y 250 en el torneo de Tel Aviv, que también se llevó en este caso venciendo al croata Marin Cilic.



Contando el US Open quedan 15 torneos ATP por disputar hasta final de año -nueve teniendo en cuenta que varios de ellos se solapan en fechas- en los que estará en juego el número 1 entre los dos mejores jugadores del mundo toda vez que el tercero en discordia en este momento, que es el ruso Daniil Medvedev, tiene 6.260 puntos, estando a 3.555 de la primera plaza.



Esos torneos son el US Open (28 agosto-10 septiembre), el ATP 250 Chengdu (18-24 septiembre), el ATP 250 de Zhuhai (18-24 septiembre), el ATP 500 de Pekín (25 septiembre-1 octubre), el ATP 500 de Astana (25 septiembre-1 octubre), el Masters 1000 Shanghai (4-15 octubre), el ATP 500 de Tokio (16-22 octubre), el ATP 250 de Amberes (16-22 octubre), el ATP 250 de San Diego (16-22 octubre), el ATP 500 de Basilea (23-29 octubre), el ATP 500 de Viena (23-29 octubre), el Masters 1000 de París-Bercy (30 octubre-5 noviembre), el ATP 250 de Metz (6-12 noviembre), el ATP 250 de Estocolmo (6-12 noviembre) y las Nitto ATP Finals de Turín (13-20 noviembre).