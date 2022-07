Alcaraz defenderá corona en Umag y se asegura ser el número cuatro del mundo

Carlos Alcaraz luchará este domingo frente al italiano Jannik Sinner por revalidar su corona en el torneo de Umag (Croacia) tras derrotar por 7-5, 4-6 y 6-3 en una exigente semifinal a Giulio Zeppieri, 168 en el ránking de la ATP, lo que garantiza al murciano ascender el lunes del quinto al cuarto puesto de la clasificación mundial.



Fueron dos horas y 55 minutos de intensa lucha de un partido que terminó de forma abrupta cuando el italiano sufrió unos calambres en la pierna izquierda que llegaron en el peor momento, cuando había remontado un 3-0 en contra en la manga definitiva y mantenía intactas sus opciones de victoria.



En un igualadísimo primer set, Zeppieri, que saltó a la pista sin nervios y golpeando muy profundo y potente desde el inicio, exigió al máximo a un oponente que no se encontraba cómodo y que tuvo que esforzarse hasta el límite para salvar tres bolas de set en contra y no ceder un primer parcial que terminó llevándose por 7-5.



Para ello, el vigente campeón del torneo croata tuvo que trabajar cada punto durante una hora y 22 minutos hasta quebrar la resistencia de un Zeppieri que le hizo dudar en su juego y lo tuvo contra las cuerdas apoyado en su gran saque. Tan solo la calidad de Alcaraz en los puntos decisivos le permitió salvar la situación y remontar para adelantarse en el marcador.



La segunda manga comenzó sin un dominador claro y con cada jugador salvando su servicio a la espera de oportunidades de rotura. Zeppieri aguantaba las acometidas y seguía haciendo daño con todos sus golpes mientras que Alcaraz respondía con lo mejor de su repertorio en las jugadas más comprometidas.



El murciano tuvo que recibir asistencia médica tras doblarse el tobillo en una frenada cuando subía a la red y el marcador del set reflejaba un 2-2, pero volvió a la pista sin aparentes secuelas. Los empates se fueron sucediendo hasta que, con 5-4 a favor, Zeppieri metió una marcha más a su tenis y fue capaz de sumar un break que llevó el partido a la tercera manga.



El primer cabeza de serie no se vino abajo. Golpeó primero tras devolver la rotura a las primeras de cambio y, tras consolidar su ventaja en el siguiente juego, aceleró hasta la final al adelantarse con un nuevo break que le puso 3-0 arriba ayudado por algunos golpes marca de la casa.



Cuando parecía que el italiano tenía todo perdido, éste no se rindió y siguió peleando. Suyos fueron los tres siguientes juegos que volvieron a sumir al partido en la incertidumbre, hasta que, con 3-3 en el marcador, sufrió unos calambres que le dejaron muy tocado y le dejaron sin opciones de triunfo.



El rival del Alcaraz en el partido por el título será el italiano Jannik Sinner, décimo jugador del circuito.